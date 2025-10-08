「V12」と「muta MARINE」が初のコラボレーション！10月8日（水）発売
株式会社フォーマット（本社：東京都渋谷区、代表取締役：牛田 元）が展開する「V12（ヴィ・トゥエルブ）」は今年10周年を迎えました。
10周年を記念して「muta MARINE」と初のコラボレーションを実施し、限定アイテムを2025年10月8日（水）よりリリースいたします。
今回だけの特別なコラボロゴに注目
今回のコラボレーションのために特別な限定ロゴを制作しました。
グラフィックはmutaが担当。デザイン及び生産はV12が担当。
「muta MARINE」と「V12」両ブランドの個性とデザインエッセンスが調和したコレクションとなっています。
尚、本アイテムはV12直営店、並びに全国のV12ディーラーにて限定発売となります。
多彩な商品ラインナップを展開
トータルコーディネートが可能な本コラボならではの多彩な商品ラインナップを展開します。
ジャケット、パンツ、スカート、キャップ、ハットには高機能素材のTEXBRID(R)を使用。
高伸縮性がありシワになりにくく型崩れを抑制する素材で、快適なプレーをサポートします。
限定アイテム ラインナップ
MU12 JKT \35,000
MU12 PANTS \33,000
MU12 SKIRT \25,000
MU12 CAP \10,000
MU12 HAT \11,000
MU12 PARKA \29,000
MU12 MOCK \22,000
■会社概要
会社名：株式会社フォーマット
代表者：代表取締役 牛田 元
所在地：東京都渋谷区代々木1-4-1 Jプロ代々木ビル 3F
オフィシャルHP：https://v12golf.com/