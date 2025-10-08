【Recboo】株式会社スタートアップクラス様とアライアンス契約を締結。スタートアップ企業の採用支援体制を強化

株式会社ノックラーン

スタートアップ企業の中途採用を支援する採用コンサルティング・代行サービス『Recboo（リクブー）』を運営する株式会社ノックラーン（東京都大田区、代表取締役：福本 英）は、『スタクラ』を運営する株式会社スタートアップクラス（本社：東京都目黒区、代表取締役：藤岡 清高）とアライアンス契約を締結したことをお知らせします。

概要

両社の強みを掛け合わせることで、スタートアップ企業の成長フェーズを支えるプロフェッショナルな転職・副業人材の採用を、より精度高く支援する体制を構築してまいります。

アライアンス契約締結の背景

スタートアップ業界は近年目覚ましい成長を遂げています。特に成長フェーズにおいては、事業スピードに対応できる人材確保が企業経営の成否を左右する重要なテーマです。

しかしながら、従来の求人広告やエージェントに依存した採用手法では、スタートアップ企業が必要とするスタートアップのマインドを持った人材の採用が難しいという課題がありました。

スタートアップクラスは、スタートアップに特化した人材ネットワークを有しています。これまで、企業が抱える採用の難題に対して実効性のあるアプローチを提供してきました。

一方、Recbooはこれまでに50社を超えるVCと連携し、スタートアップ企業に特化した採用支援実績を有しています。

両社の連携により、スタートアップ企業が求める人材層に直接アプローチできる体制を整え、成長フェーズに必要な採用をより確実に後押ししてまいります。

今後の株式会社スタートアップクラスとの取り組み

1. スタートアップ企業向け採用支援の強化

スタートアップクラスが持つスタートアップ特化型の人材ネットワークと、Recbooが有する採用支援ノウハウ・VCとの連携実績を融合し、スタートアップ企業の成長フェーズに必要な「転職・副業人材」の採用を、より精度高く支援してまいります。

2. ダイレクトアプローチによる人材確保

従来の求人広告・エージェント依存型では難しかった「スタートアップマインドを持った人材層」へ、直接的かつ実効性のあるアプローチを展開。成長スピードに対応できるプロフェッショナル人材の確保を実現してまいります。

3. 共催イベントの開催

先日開催しました「スタートアップHRフォーラム2025」のようなイベントや共催セミナーの開催など、連携を強化してまいります。

「Recboo」サービス概要

「Recboo」は、株式会社ノックラーンが提供する中途採用支援サービスです。東証プライム上場のエアトリグループ子会社としてスタートアップ企業を中心にCxOなどのハイレイヤー採用などを支援しております。

主に、スタートアップのシードから上場企業まで採用支援に多数の実績をもち、採用戦略から実行支援まで一気通貫で柔軟に対応できるのが特徴です。

現在50社超のVCと提携しており、各VCの投資先スタートアップ企業の採用課題を解決し、事業成長を支援しております。

直近ではAI・ロボティクス・ブロックチェーン・3Dモデリング・バイオ系などのDeepTechスタートアップ企業の採用支援実績も豊富にあり、採用難易度が高い幅広いターゲットに合わせたダイレクトリクルーティングノウハウを保持しているのが強みになります。

【特徴】

・圧倒的なダイレクトリクルーティング運用ノウハウを用いた採用支援

・採用戦略設計から実行まで一気通貫で支援できる体制

・CxOクラスのハイレイヤー採用特化の支援も可能

・ビズリーチなどの既存DBに加え、国内外の研究室アプローチなどバイネームアプローチも対応可能

会社概要

社名：株式会社ノックラーン

所在地：東京都大田区大森本町1丁目5番地1号 2階

代表取締役：福本 英

事業内容：採用コンサルティング・アウトソーシング事業

設立：2022年3月14日

公式サイト：https://recboo.com/

