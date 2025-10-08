こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ジェーン・スーさん講演会 「女性と自立とこれからのこと--フェリスを卒業したあとのロードマップ」を11月2日（土）に開催 フェリス女学院大学グローバル教養学部新設及び4年制大学化60周年記念
フェリス女学院大学（神奈川県／横浜市、学長：小檜山ルイ）は、グローバル教養学部新設および4年制大学化60周年を記念し、11月2日（土）緑園キャンパスにて講演会を開催します。本学文学部を卒業し、現在、コラムニスト、ラジオパーソナリティとしてご活躍のジェーン・スーさんを大学祭（Ferris Festival 2025）の会場にお迎えし、「女性と自立とこれからのこと--フェリスを卒業したあとのロードマップ」と題してお話いただきます。女性のキャリアと生き方について、ジェーン・スーさんならではの視点からの語りをご期待ください。
会場：緑園キャンパス、入場：無料、形態：会場参加のみ、対象：本学関係者、一般の方
※事前のお申し込みが必要です。
会場定員を超えた場合は、本学関係者を優先し、抽選となります。
申込期限：10月20日（月）17：00まで。
日時 2025年11⽉2⽇（土）開演 14：50～15：50 （受付開始 14：35）
会場 〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3 フェリス女学院大学
緑園キャンパス キダーホール
相鉄いずみ野線「緑園都市駅」下車 徒歩約3分
JR横須賀線「東戸塚駅」下車 神奈中バス（緑園都市駅行）約15分 「フェリス女学院」下車 徒歩約1分
登壇者 ジェーン・スー氏
入場料 無料
申込フォームURL https://forms.gle/4zTH7wejUfeq3jtEA
※当選者には10月22日（水）までにメールにてチケットを送付します。
対象 本学関係者、⼀般の⽅
入構方法等
・公共交通機関でご来場ください。本学の駐車場はご利用いただけません。
・当日は、記録のため本学スタッフが撮影、録音をいたします。一般の方による学生、登壇者の撮影、録画はご遠慮ください。ご理解とご協力をお願いいたします。
主催 フェリス女学院大学 グローバル教養学部
問い合わせ先 フェリス女学院大学 グローバル教養学部共同研究室
Tel:045-812-8265（平日 09：00～17：00）
【講師プロフィール】
ジェーン・スー氏
コラムニスト・ラジオパーソナリティ。
1973年東京生まれの日本人。本学卒業生。
TBSラジオ『ジェーン・スー 生活は踊る』（毎週月～木曜午前11時）のメインパーソナリティを担当。 毎週金曜17:00に配信されているポッドキャスト番組「ジェーン・スーと堀井美香のOVER THE SUN」 が、2021年3月「JAPAN PODCAST AWARDS2020 supported by FALCON」にて「ベストパーソナリティ賞」とリスナー投票により決まる「リスナーズチョイス」をW受賞。また、ポッドキャスト「となりの雑談」（毎週火曜20:00配信）のパーソナリティも担当している。
『貴様いつまで女子でいるつもりだ問題』（幻冬舎）で、第31回・講談社エッセイ賞を受賞。近著に『おつかれ、今日の私。』（マガジンハウス）、『闘いの庭 咲く女 彼女がそこにいる理由』（文芸春秋社）、『へこたれてなんかいられない』（中央公論新社）、『介護未満の父に起きたこと』（新潮新書）など。2021年に『生きるとか死ぬとか父親とか』が、テレビ東京系列で連続ドラマ化され話題に。（主演：吉田羊・國村隼／脚本：井土紀州）2025年8月現在、毎日新聞、AERA、婦人公論、Oggi、美STなどで連載を持つ。
▼本件に関する問い合わせ先
広報課
荒井（薫）、荒井（萌）、中井
住所：〒245-8650 横浜市泉区緑園4-5-3
TEL：045-812-9624
FAX：045-812-8395
メール：kikaku@ferris.ac.jp
