AIKONIC AI、会議をあなた専用のポッドキャストに。移動時間も無駄にしない

AIKONIC FUTURE TECHNOLOGY PTE. LTD.

【東京、2025年10月7日】- 9月21日に日本市場で正式リリースした、フルスタック型音声効率エコシステムを搭載するハードウェアデバイス「AIKONIC AI NOTE」に続き、本日、AIKONICは同デバイスおよびそのシステム向けの「AIポッドキャスト（AI Podcast）」機能に関する大幅なアップデートを正式に発表いたしました。

今回のアップデートにより、ユーザーは録音した音声をワンクリックで自分専用のポッドキャストに自動変換できるようになりました。これにより、AIKONIC AI NOTEは「情報を記録する」段階から「知識を活用する」新たなステージへと進化し、情報過多の時代における「読む疲労」からユーザーを解放します。長くて退屈な会議録やボイスメモもAIによって生き生きとしたポッドキャストに変換され、通勤中やジムでのトレーニングなど、あらゆる移動シーンで効率的にインプットが可能になります。すべてのインサイトとアクションアイテムを逃さずキャッチし、AIKONIC AIがもたらす「音声生産性革命」をぜひご体験ください。

ぜひ以下のリンクから、AIKONIC AIがもたらす音声生産性革命をご体感ください。

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwYqVFWpcf9YNccWJHxzwdyiEfvFGtpeF(https://www.youtube.com/playlist?list=PLwYqVFWpcf9YNccWJHxzwdyiEfvFGtpeF)

AIKONIC AI クロスデバイス・エコシステム

読み上げを超えた「報告」：AIが会議をインテリジェンスに変換

AIKONIC AIのポッドキャスト機能は、単なる「文字起こしの読み上げ」ではありません。会議終了後、「アクティブAI」が即座に会議アナリストのように内容を分析し、要点、決定事項、アクションアイテムを抽出します。

結果は、クリアで整理された自然な音声で再生。冗長な記録ではなく、核心を突いた「会議インテリジェンス」として届けられます。まるで分厚い本を短くまとめて、語りかけるように要点を伝えてくれる体験です。

手と目を解放：隙間時間を「ゴールデンタイム」に

この機能は、情報の消費を「読む負担」から「聞く体験」へと変えます。無駄にしていた時間が、学びや仕事の充実した時間に変わります。

・ シーン1：営業部長の「ドライブ中のレビュー」

一日の会議後、帰宅中にAIポッドキャストで要点を振り返り、40分の運転時間でアクションを整理。自宅に着く頃には仕事の全体像が頭に整理されています。

・ シーン2：プロジェクトマネージャーのジム時間

ランニングマシン上で議事録は読めませんが、AIポッドキャストを聞けば、技術的な議論や役割分担を運動しながらクリアに把握できます。

・ シーン3：大学生の通学電車

満員電車では教科書を開けませんが、講義内容をまとめたAIポッドキャストで効率的に復習。学校に着く頃には内容が頭に定着しています。

運転中、ジム、通勤電車…これまで活用できなかった隙間時間が、AIKONIC AIによって知識の充電時間に変わります。

日本向けに最適化：より速く、より安心な体験

日本のユーザー向けに、すべてのデータは国内（東部地域）のMicrosoft Azureクラウドサーバーに保管されます。これにより、高速な応答とスムーズな操作性を実現し、同時にデータセキュリティとコンプライアンスも確保。AIKONICは日本市場への強いコミットメントを示しています。

Aikonic AI Note

ハードウェアとサブスクリプション

・AIKONIC AI NOTE ハードウェア価格：129米ドル/台

・サブスクリプションサービス：ユーザーの多様なニーズにお応えするため、複数のサブスクリプションプランをご用意しております。基本的なご利用から、大量の文字起こしサービスを必要とされるプロフェッショナルの方まで、最適なプランをお選びいただけます：スタータープラン (Starter Plan)，ノートプラス (Note Plus)，プロプラン (Pro Plan)，アンリミテッドプラン (Unlimited Plan)。

プランのご契約およびアップグレードは、AIKONIC公式サイトまたは公式アプリ内にて直接お手続きいただけます。

購入リンク： 公式サイト： https://www.aikonic.me(https://www.aikonic.me)

Aikonic AI Note with case