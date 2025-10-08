ノーコード「クロワッサン」でのコンテンツ制作が累計1,000件を突破――5万円の「まるっと制作代行」も累計100件目前に。

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：井戸 裕哉）が提供するノーコード・マーケティングツール「クロワッサン」において、ユーザー企業・団体によって同サービス上で制作・公開されたオンラインガチャ／診断／クイズ等のコンテンツ累計制作数が1,000件を突破しました（2025年10月8日現在、当社集計）。あわせて、1企画5万円（税別）で「企画～デザイン～セットアップ」までを一括対応する「まるっと制作代行」の対応実績も累計100件目前となり、初めての企業様でも短期間で高品質な体験を提供できる体制を強化しています。

トピック概要

1. コンテンツ累計1,000件突破の背景

- 累計1,000件を突破：オンラインガチャ／診断／クイズ／アンケートを中心に、販促・集客・来店予約・商談化まで幅広く活用。- 制作代行 5万円（税別）：ノーコードでも「見た目の完成度」に妥協しない、プロのデザイン／演出で成果を最短距離に。- サンプル導線を公開：当社制作の「MPTI診断」デモを掲載。完成イメージの参考にご覧いただけます。- 無料トライアル／個別相談：まずはお気軽にお問い合わせください（クロワッサン サービスサイト内フォームはこちら【https://lp.croissant.buzz/contact】）。

展示会・ポップアップ・EC・実店舗・推し活／ファン施策・Bto2Bのリード獲得など、「その場で参加しやすい」体験が求められるシーンで、クロワッサンのスピード（ノーコードで即構築）と拡張性（ガチャ／診断／クイズ／アンケートを柔軟に組み合わせ）が評価されました。とくに当選演出や診断結果の「直後アクション」に来店・予約・商談CTAを組み込める点が成果に直結しています。

2. 1企画5万円「まるっと制作代行」の内容

「自社だけで作るより、見た目と体験のレベルを一段引き上げたい」というご要望にお応えする、固定料金の制作パッケージです。

対応範囲- 企画ヒアリング／要件整理（目的・KPIの明確化）- 体験設計（導線・結果／/当選後の行動設計）- デザイン制作（ロゴ／配色ガイドに沿ったビジュアル、画像素材整備）- 演出テンプレ適用（演出動画・アニメーションの最適化）- コピーライティング（参加喚起・結果表示テキスト）- クロワッサン上へのセットアップと公開前チェック- 公開後の軽微な微修正特長- 一律5万円（税別）で「仕上がり品質」までコミット- イベントやキャンペーンの短期立ち上げに強い

※大規模カスタムや外部システム連携が必要な場合は、個別お見積りとなります。

3. 制作クオリティのサンプル：MPTI診断（当社制作）

クロワッサン上で動作するMPTI診断のデモをご用意しています。デザインの仕上がり／結果画面の誘導設計／参加完了までのスムーズさを体験いただけます。

MPTI診断（サンプル）はこちらから :https://croissant.buzz/diagnose/GG0zKN4z

4. クロワッサンでできること（抜粋）

5. 無料トライアル／個別相談

- オンラインガチャ：当選演出直後に来店予約・クーポン配布・フォロー導線を表示- 診断：スコアやタイプ別に最適なCTAを出し分け- クイズ／アンケート：参加完了と同時に応募・登録に接続- 管理：効果計測、コンテンツの差し替え・再利用が簡単- サービスの詳細やデモ、無料トライアルのご案内は下記フォームより承ります。無料トライアル・お問い合わせはこちらから :https://lp.croissant.buzz/contact/公式サイトはこちらから :https://www.onthebakery.co.jp/

代表コメント

株式会社on the bakery 代表取締役 井戸 裕哉（いど ひろや）

「参加したくなる仕掛けを、ノーコードで高速に、しかもブランドらしい見た目のまま届けたい。クロワッサンはそのための土台です。今回の1,000件突破は、現場の皆様が体験直後の行動まで丁寧に設計してくださった結果だと受け止めています。今後も『まるっと制作代行』で、初めての方でもすぐに成果へ寄せられるよう支援を強化していきます。」

サービス概要

名称：クロワッサン（Croissant）

提供形態：ノーコードSaaS（オンラインガチャ／診断／クイズ／アンケート作成）

主な機能：演出テンプレ、タイプ別CTA設定、応募／予約導線、効果測定、管理機能 ほか

料金（抜粋）：

本件に関するお問い合わせ先（報道関係者様）

- 制作代行パッケージ：1企画 5万円（税別）- サブスクリプション：プランにより異なります（詳細はお問い合わせください）クロワッサンの詳細はこちらから :https://lp.croissant.buzz/

株式会社on the bakery 広報担当：佐藤（さとう）

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

注釈

・「累計1,000件」は、2025年10月8日時点でクロワッサン上に制作・公開されたオンラインガチャ／診断／クイズ等の企画を当社基準で合算した概数です（当社集計）。

・「制作代行 累計100件目前」は、同日時点での当社制作チームによる対応実績の概数です（当社集計）。

・記載の料金は税別です。プラン／オプションにより別途費用が発生する場合があります。

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて



当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/