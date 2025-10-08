日本国内のZEH普及を目指す「建て得ソーラー匠の会」総会を開催！

株式会社ライジングコーポレーション

サステナビリティソリューション事業を通じて持続可能な社会の実現を推進する株式会社ライジングコーポレーション（本社：大阪府池田市、代表取締役：大都 英俊、以下「当社」）は、2025年9月29日に日本国内のZEH普及を目指す「建て得ソーラー匠の会」総会を開催いたしました。

■概要

当社は、2025年9月29日に日本国内のZEH※1普及を目指す「建て得※2ソーラー匠の会（以下、「本会」）」総会を愛知県常滑市にて開催し、本会名誉会長である柏木秀様（株式会社LIXILTEPCOスマートパートナーズ 代表取締役）をはじめとした37社が参加いたしました。

当日は、名誉会長である柏木秀様の挨拶をはじめとして、施工品質・現場安全対策についての勉強会及び会員の表彰式を行いました。

※1 ZEH：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの略語であり、太陽光発電による電力創出・省エネルギー設備の導入・外皮の高断熱利用などにより、生活で消費するエネルギーよりも生み出すエネルギーが上回る住宅のこと。

※2 建て得：一般消費者向けのZEH（ゼロエネルギーハウス）の普及支援を目的に、新築時の太陽光発電設置にかかる初期費用を実質的にゼロ円にするサービス

■「建て得ソーラー匠の会」概要

「建て得ソーラー匠の会」とは、建て得顧客の信頼構築に通じる活動の推進と、施工技術の向上をはかることを目的として設立され、現在46社の会員が所属しております。

■今後の展開

当社ビジョンである「次の世代へできること、次々と。」を徹底し、当社ならではの持続可能な企業価値の向上に努めるとともに、今後も日本のZEH普及率向上に向け、本会の普及をはじめとして、様々なステークホルダーと連携し行動してまいります。

