株式会社ザイマックスグループ株式会社ザイマックス総研（本社：東京都港区、代表取締役社長：中山 善夫）は、「からくさ不動産みらい塾キャンパス」を開催いたしますので、お知らせします。

株式会社ザイマックス総研では、社会と不動産の未来について考え、講師・塾生同士の活発な議論を通して、今後の不動産業界のみならず社会の発展に貢献できる人材を育成する場として、2016年より「からくさ不動産みらい塾」を運営してきました。この度、学生の皆さんに不動産と現在・未来の社会とのつながりを伝え、その面白さや可能性を感じてもらうことを目的として、「からくさ不動産みらい塾キャンパス」を開催します。

実務家や大学教授など選りすぐりの講師陣による全7回の講義を予定しており、キャリアをこれから考えるという学生の皆さんにとっても、不動産の面白さ・可能性を感じていただける内容となっております。



＜からくさ不動産みらい塾概要＞

からくさ不動産みらい塾は2016 年 4 月に開校しました。参加者は実務で活躍する不動産関係の専門家で、異なるバックグラウンドを持つメンバーが集い、1 年を通して知識や経験を共有しながら、次世代の不動産業界に向けてのリーダーシップを養うことを目的としています。現在、第 9期が進行中で、これまでの塾生総数は 163 名です。

本取り組みは、2024年度日本不動産学会業績賞「日本不動産学会賞」（*1）を受賞しました。



