【事例公開】国内最大級カンファレンスで投資対効果10倍を実現。認知拡大と新規顧客創出を同時達成 ～Xpotential × AdAI～
株式会社AdAI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：江藤久昌）は、株式会社Xpotential（本社：東京都港区、代表取締役会長：山下貴宏）様の主催カンファレンス「Sales Enablement Summit 2025」の開催を支援いたしました。
本プロジェクトでは、集客・協賛パートナーの選定・当日のオペレーション・事後のマーケティングまでを総合的にサポートし、投資金額に対して10倍の金額回収という定量的成果に加え、認知拡大や新規顧客創出などの定性面でも大きな成果をあげました。
このたび、山下様に事例インタビューを行い、国内最大級規模のカンファレンス成功のポイントを公開しました。
■AdAI「カンファレンス代行 for BtoB」ご導入の背景
Xpotential様は、2019年の設立以来、セールスイネーブルメント領域に特化したサービスを展開されています。これまでもウェビナー施策を展開されていました。そのなかで、ウェビナー開催について次のような課題を抱えていらっしゃいました。
・「セールスイネーブルメント」という概念が一般的によく認知されていない
・大規模な対面イベントを開催した経験がない
・マーケティング領域における社内リソースが不足している
そこで、AdAIのウェビナー支援実績とノウハウを評価して「カンファレンス代行 for BtoB」を導入いただき、国内最大級規模のカンファレンス「Sales Enablement Summit 2025」の開催に至りました。
■AdAI「カンファレンス代行 for BtoB」実施後の成果
＜定量＞
・投資金額に対して、10倍以上の金額を回収できた
・商談化した企業のほとんどが新規のお客様。これまでリーチできていなかった層へ「セールスイネーブルメント」を届けられるイベントになった
・メインターゲットとなるエンタープライズ企業の役職者を集客することに成功した
＜定性＞
・カンファレンスに来場されたお客様から「内容の具体性」「オペレーションのスムーズさ」などで、高い満足度が得られた
・「セールスイネーブルメント」を実践している企業同士の交流の機会を設けたことで、参加者同士の情報共有につながった
・「コンテンツ制作やスピーカーのアレンジ」という得意領域に専念でき、カンファレンスのクオリティを高められた
■お客様の声
株式会社Xpotential代表取締役会長 山下貴宏様：
「細かなノウハウも実践いただき、着実に集客数を増やしていただきました。
さらに、ただ集客するだけでなく、弊社のメインターゲットであり商談に結びつきやすい『エンタープライズ企業の役職者』の方々を中心に集めていただいたのもポイントです。想定していたターゲット通りかつ、想像以上の人数の方に来場していただき、大変満足しています」
●事例インタビュー全文はこちら
https://adai.co.jp/case_studies/xpotential/
●「カンファレンス代行 for BtoB」サービス詳細
https://adai.co.jp/webinar_wpo/conference/
【会社概要】
社名 ：株式会社AdAI（アドエーアイ）
所在地 ：東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F
創業 ：2023年1月1日
資本金 ：1,130万円
代表取締役：江藤久昌
事業内容 ：ウェビナー事業（WPOプラン・WebinarStock）、AI事業
URL ：https://adai.co.jp/
株式会社AdAI（アドエーアイ）は、ウェビナーによるリードの創出を得意としておりウェビナーの運用代行『WPO』プランを展開中。事業開始1年目にしてウェビナー運用代行は200本以上・10000人の集客実績を持つ。2025年9月には、ウェビナーからアーカイブ配信まで継続的なリード獲得ができるメディア『Webinar Stock』をローンチ（一部AI機能も搭載。詳細は別途公表）ウェビナーの伴走支援が可能なため、初めてウェビナーを行う企業様～ウェビナーを頻度高く実施されている大手企業様含めて幅広くご利用いただいております。
＜取材先＞
会社名：株式会社Xpotential
代表者：代表取締役会長 山下貴宏、代表取締役社長 下村諒
設立年：2019年
Webサイト：https://xpotential.co.jp/
