10/18（土）鶴丸高校出身の若手経営者3名が鹿児島で投資イベント「今こそ起こせ！投資維新」開催

概要

2025年10月18日（土）、鹿児島市中央町「TKPガーデンシティ鹿児島中央 薩摩ホール」にて、金融・投資・ビジネスの最前線で活躍する鹿児島出身の若手経営者3名が一堂に会する特別イベント「目覚めよ、薩摩隼人 今こそ起こせ！投資維新」を開催いたします。

登壇するのは、

fundnote株式会社 代表取締役社長 渡辺克真氏（鶴丸高校出身）

つばめ投資顧問合同会社 代表 栫井駿介氏（鶴丸高校出身）

株式会社Photosynth（東証グロース上場） 代表取締役社長 河瀬航大氏（鶴丸高校出身）



いずれも地元・鹿児島をルーツとしながら全国的に活躍している経営者たちです。

「投資」と「挑戦」をテーマに、鹿児島から新たな時代の幕開けを宣言します。

開催の背景

幕末の薩摩藩から多くの志士が誕生し日本を変えたように、いま再び鹿児島から未来を切り拓くべき時代が来ています。

地元で育ち、全国で挑戦する若きリーダーが故郷へ凱旋し、次世代の投資家・起業家を後押しします。

本イベントは、投資・資産運用を学びたい方や、鹿児島の新しい挑戦の息吹を感じたい方にとって、貴重な機会となることを目指しています。

開催概要

イベント名：「目覚めよ、薩摩隼人 今こそ起こせ！投資維新」

日時：2025年10月18日（土）10:00～14:00（出入り自由）

会場：TKPガーデンシティ鹿児島中央 薩摩ホール

（鹿児島市中央町26-1 南国アネックスビル3階、鹿児島中央駅東口徒歩3分）

募集人数：300名程度

参加費：無料（事前申込制）

主催：fundnote株式会社

プログラム

第一部（10:00-10:50）

fundnote株式会社 代表取締役社長 渡辺克真 / 取締役CIO 川合直也

「顔が見える資産運用とは？ ─ IPOクロスオーバーファンドのご紹介」

第二部（11:00-11:50）

つばめ投資顧問合同会社 代表 栫井駿介

「個人投資家のあるべき姿とは」

第三部（12:00-12:50）

株式会社Photosynth 代表取締役社長 河瀬航大

「終わりなき挑戦だけが未来の世界を創る」



第四部（13:00-13:50） パネルディスカッション

渡辺克真氏 × 川合直也氏 × 栫井駿介氏 × 河瀬航大氏

「鹿児島から始まる“投資維新”」

登壇者プロフィール

渡辺克真（fundnote株式会社 代表取締役社長）

金融業界でキャリアを積み、資産運用の新たな形を提案。

栫井駿介（つばめ投資顧問合同会社 代表）

個人投資家向けの教育・助言を展開。YouTube登録者18万人。

河瀬航大（株式会社Photosynth 代表取締役社長）

スマートロック事業で東証グロース上場を果たす。

お申込み方法

参加をご希望の方は以下のURLよりお申込みください。

▶︎ [お申込みはこちら](https://www.fundnote.co.jp/news/2025/09/18/11701/)

※セミナーでは金融商品の説明等をすることがありますが、売買の推奨を目的とした投資勧誘は行いません。