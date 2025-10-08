【完全版】″地域SEO対策攻略ガイド″をウェブココルが公開

ウェブココル株式会社地域SEO対策攻略ガイド

ウェブココル株式会社（本社：福岡県福岡市、代表取締役：杉岡玲生）は、2025年10月に「地域SEO対策攻略ガイド(https://cocol.co.jp/local-seo/)」を、最新の知見を踏まえて公開したことをお知らせいたします。地域検索で上位表示を狙うための最新手法や、ローカル事業者向けの成功事例を紹介しています。

地域SEO対策攻略ガイド :https://cocol.co.jp/local-seo/

ウェブココル株式会社は、東証グロース上場の株式会社デジタリフト（本社：東京都渋谷区）のグループ企業として、全国の企業に対してSEOコンサルティングおよびコンテンツ戦略支援を提供しています。今回公開した「地域SEO対策攻略ガイド(https://cocol.co.jp/local-seo/)」では、Googleの検索アルゴリズムの最新動向を踏まえ、地域キーワードに強いサイト構造の作り方を解説しています。

地域SEO対策攻略ガイド【完全版】

特徴１.地域キーワード特化の成功事例を公開

地域キーワード特化SEOコンサルティング会社の先駆者として多くの成功事例を持っている当社が、美容クリニックや住宅、不動産、士業など、地域キーワードで上位表示を達成した具体的な施策例を紹介。キーワード設計・内部SEO・外部評価までをワンストップで解説しています。

特徴２.地域事業者に寄り添った再現性の高いノウハウ

美容クリニック・住宅・不動産・士業など、地域検索で成果を出した実例をもとに、経営者からサイト運用者まで明日から実践できる具体的手順を提示。MEOや口コミ対策を含む「地域SEO×コンテンツSEO」の統合的なアプローチを提案しています。

■ 会社概要

ウェブココル株式会社

公式サイト：https://cocol.co.jp/

事業内容：SEOコンサルティング(https://challenge-seo.jp/) Webメディア運営(https://cocol.co.jp/media/) SEO記事制作代行(https://challenge-seo.jp/seo-contents/) LLMOコンサルティング(https://challenge-seo.jp/local-llmo/)

所在地：福岡県福岡市中央区高砂2-1-4 オーキッドプレイス天神南204

地域SEOサービス：https://challenge-seo.jp/localseo/

採用サイト：https://webcocol.notion.site/(https://webcocol.notion.site/de1fec3a7ec14b188ef9c1848283a3cc)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：大島

メール：seo@cocol.co.jp

以上