【カンファレンス】セールスとマーケティングのプロ27社が語りつくす2DAYs　AI時代を勝ち抜き売上を最大化する～本当に”今”やるべきことは～

SEOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2025年10月15日（水）、10月16日（木）に「セールスとマーケティングのプロ27社が語りつくす2DAYs AI時代を勝ち抜き売上を最大化する～本当に”今”やるべきことは～」がテーマのカンファレンスに登壇いたします。

LLMO時代のSEO対策とは

LLMOに振り回されがちな昨今、「SEOは本当に必要なのか」「今後はどのような対策をしたらよいのか」そういった点でお悩みを抱えている方、多いのではないでしょうか。

しかし実際には、BtoB領域でもSEOは依然として有効であり、実践している企業は成果を出し続けているのが現状です。

本カンファレンスでは、ビッグワードに依存する従来型の施策から一歩進み、より細分化されたカテゴリ単位でのコンテンツ戦略が鍵となる点について解説します。

マーケティング施策として「SEO対策を見直したい」「AI時代の正しい方向性を知りたい」という方に、LLMO時代でも根本的なSEOの考え方は変わらないという認識を持ち帰っていただける内容となっています。

こんな方におすすめ

・AIの登場でSEOはもう古いのでは？と感じている方

・BtoBマーケティングでの施策にお悩みの方

・AI時代のコンテンツ設計に課題を感じている方

・AI時代も通用する戦略を持ち帰りたい方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/73_1_9d7f6a104f0f9d555d836118c5cfd59a.jpg?v=202510080926 ]

ウェビナー概要

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO対策が行えるSEOツールです。

キーワード選定から競合サイトの調査など、基本のSEO対策はもちろんのこと、「AI記事構成案機能」で作業リソースも大幅短縮できるうえ、AI時代のSEOコンテンツ作成にも対応しています。

また、AI Overviews調査もでき、次世代のSEOの対策に必要な分析も行ってくれるため、初心者から上級者まで幅広く活用できるツールとなっています。

4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,700社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

