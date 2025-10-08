【AIパートナーズ】情シス担当者必見: 生成AI活用、リスク管理と現場定着化を両立する戦略セミナーを10/24（金）に無料開催

株式会社エージェント

株式会社エージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：四宮浩二 証券コード：7098）は、AI導入総合支援サービス「AIパートナーズ」において、企業の情報システム部門のご担当者様を対象に、無料オンラインセミナー「攻めと守りで進める全社員AI活用戦略: リスク管理と現場定着化を両立する実践ステップ」を2025年10月24日（金）に実施します。

※『AIパートナーズ』は株式会社エージェントが提供する研修プログラム名です

背景：日本企業のAI活用における「二律背反」の課題

AI技術の急速な進化はビジネスに大きな変革をもたらしていますが、多くの企業、特に中小企業ではAIの具体的な活用方針が不明確なため、従業員個人の判断に委ねられている現状があります。総務省「情報通信白書 令和7年版」によると、生成AIの活用方針を定めている日本企業は2024年度で約50%にとどまり、他国と比較して低い水準です。特に中小企業では約34%と、大企業の約56%に比べて整備の遅れが目立ちます。

出典：「令和７年版情報通信白書」（総務省）

また情報漏洩や業務品質のばらつき、社内格差の拡大といったリスクが顕在化し「AIを使いたいが、リスクが怖い」というジレンマが企業の大きな課題となっています。

本セミナーでは、このジレンマを解消し「AIを経営の武器に」を実現するための具体的な戦略を公開します。

このような方におすすめ

本セミナーでは、以下の観点から企業様の行動変容をサポートします。

セミナー構成

セミナー概要

- 【リスク管理の負荷軽減】複雑な理論抜きで「最低限守るべき実務ルール」を社員に徹底させ、情報漏洩・著作権リスクを最小化する「生成AI活用」の設計図がわかります。- 【活用推進の具体策】AIを知識で終わらせず、業務成果に直結させる実践的なAI活用と、最短で現場に定着させるノウハウが得られます。- 【全社展開のワンストップ化】研修から活用定着まで一気通貫で支援する「AIパートナーズ」の活用法を知り、社内展開の企画・導入・定着化における情シス部門の負荷を大幅に軽減します- AI活用における現状と未対策のリスク- 組織でAI活用を進めるメリット- AI管理体制構築のための3ステップ：- - 現状分析、基本ルール策定（禁止事項、確認ルールなど）、段階的運用開始- 無料相談のご案内：企業に最適なAI管理体制の構築や、研修設計の支援

日時: 2025年10月24日(金) 12:15～12:45

形式: オンライン（Zoomウェビナー）

参加費: 無料

申込方法：以下専用フォームよりお申し込みください

https://forms.gle/zQFXL93PFzaoV4Bm9

AI パートナーズについて :https://agent-ai-partners.com/AIパートナーズ サービスの詳細・資料請求はこちらから

AIパートナーズについて

「AIパートナーズ」は、株式会社エージェントが提供するAI導入総合支援サービスです。通算4,200件以上の当社研修実績に基づき、AI活用のポリシー策定から、セキュリティ・コンプライアンスを担保するリスク研修、具体的な成果に直結させるための実践研修までをワンストップで支援。複雑なAI技術を「安全な武器」に変え事業を強力に推進する AIパートナーズが、社会の『困った』をスマートに解決します。



本件に関するお問い合わせ

株式会社エージェント／リーダーシップオフィス／メディアリレーションズ担当

TEL : 03-3780-3911【メディアリレーションズ担当とお伝えください。】



〇オンラインお問い合わせフォーム

https://agent-network.com/contact/business/

株式会社エージェント

社会の『困った』は、もっとスマートに解決できる。株式会社エージェントは「みんなが笑顔になれる社会」を目指し、日本の社会課題の解決を通じて次代創りに取り組むソーシャルベンチャーです。