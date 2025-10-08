APTO、AtCoder Conference 2025にゴールドクラススポンサーとして協賛

AtCoder Conference 2025について

株式会社APTO

AtCoder Conferenceは、競技プログラミングの祭典です。初開催となる今回は、AtCoderユーザー300名を招待し、日本一の競技プログラマーを決定する大会「AtCoder Japan Open」を中心にさまざまなコンテンツを展開予定です。「AtCoder Japan Open」の本選出場者以外の方にも大会の熱気を感じていただける観戦エリアをはじめ、企業ブースの出展やAtCoderユーザー向けのトークセッションなど、競技プログラマーが楽しめるコンテンツや交流の機会を提供します。

APTOはこれまでAIデータ企業として、国内外のエンタープライズ様のAI開発をサポートしてきました。

国内最大級の競技プログラミングサービスAtCoderが、これまでたくさんのプログラマーが成長する機会を提供してきたことに賛同し、ゴールドクラススポンサーとして本カンファレンスに協賛しております。

カンファレンス公式ページ :https://atcoder.jp/contests/atcoderconference2025

AtCoder Conference 2025概要

名称：AtCoder Conference 2025

日程：2025年12月13日（土）10:00~（当日スケジュールは公式HPにて後日公開予定）

場所：都内

主催：AtCoder株式会社

公式HP：https://atcoder.jp/contests/atcoderconference2025

あらゆるAI開発において、最も精度に影響を与える「データ」にフォーカスしたAI開発支援サービスを提供しております。クラウドワーカーを活用したデータ収集・アノテーションプラットフォーム「harBest」や、初期段階でボトルネックになるデータの準備を高速化する「harBest Dataset」など、データが課題で進まないAI開発を支援することで多くの国内外のエンタープライズ様に評価をいただいております。

▼地球最速のデータ収集・作成プラットフォーム「harBest」

https://harbest.io/

▼データ収集・作成ポイ活アプリ「harBest」

https://harbest.site

▼専門領域特化型LLM Instruction Data Stock「harBest Expert」

https://expert.harbest.io/

会社名 ：株式会社APTO

所在地 ：東京都渋谷区神南1-5-14三船ビル4F 403号室

代表者 ：代表取締役 高品 良

URL ：https://apto.co.jp/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uFm3eoO4G0E ]

AI開発やAI開発におけるデータまわりで課題感をお持ちでしたら是非ご相談ください。

ご相談・お問い合わせはこちら :https://harbest.io/contact/