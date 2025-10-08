フランスの人気インフルエンサーHugo BreuilさんがairKitchenを通じて寿司作りを体験！SNSで日本の家庭料理の魅力を発信

ZAZA株式会社

ZAZA株式会社（代表取締役：永津 豪、所在地：愛知県名古屋市）が運営する、旅行者と地元の料理体験をつなぐプラットフォーム「airKitchen（エアキッチン）」（https://airkitchen.me/）は、フランスの旅行系インフルエンサーでソーシャルメディア総フォロワー数が1.6万人を超える Hugo Breuil（@hugo_breuil）さん とコラボレーションし、東京で開催された寿司クラスの魅力を発信いただきました。

■ソーシャルメディア投稿内容

Hugoさんが参加したのは、東京で人気の寿司作りクラス(https://airkitchen.me/kitchen/9096.php?utm_source=hugo&utm_medium=affiliate&acode=373705)。

ホスト直伝の本格寿司作り体験を楽しむ様子は、以下のSNSアカウントで公開されています。

Instagram投稿：

@hugo_breuil on Instagram(https://www.instagram.com/p/DPJf0M1EtrC/)

TikTok投稿：

@duoenvadrouille on TikTok(https://www.tiktok.com/@duoenvadrouille/video/7555489215631363350)

この投稿は、フランス語圏のバックパッカーや旅行好きコミュニティ（総フォロワー数1.6万人超） に向けて、リアルな体験の魅力を伝える内容となっており、再生回数・保存数・エンゲージメント率などでも好調な反応が得られています。

■airKitchenの今後の展望

airKitchenでは今後も、世界各国の旅行者と地元ホストの出会いをつなぐ架け橋として、グローバルなSNS発信やインフルエンサーとの連携を強化してまいります。

とくに言語や文化の壁を越えて、家庭の食卓から始まる異文化交流の輪を広げることを目指しています。

■airKitchenについて

airKitchenは、旅行先で家庭料理を教えてくれる地元のホストと、世界の料理を現地で学びたい旅行者をオンラインで結ぶマッチングプラットフォームです。2018年のサービス開始以来、日本国内をはじめ、イタリア、フランス、ベトナム、タイなど、世界各国で展開中。初心者でも楽しめるクラスからプロ向けの本格クラスまで、幅広い体験を提供しています。

airKitchen HPはこちら :https://airkitchen.me/host.php

■ZAZA株式会社 会社概要

会社名 ：ZAZA株式会社

所在地 ：愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番1号 JPタワー名古屋21F

代表者 ：代表取締役 永津豪

設立 ：2017年7月4日

事業内容：旅行プラットフォーム事業「airKitchen」の運営、製造業向けDXプラットフォーム「メトリー」の運営

会社HP ：https://zazainc.co.jp/

『airKitchen（エアキッチン）』ホームページ：https://airkitchen.me/

『Metoree（メトリー）』ホームページ：https://metoree.com/

公式SNS

・X：https://x.com/helloairkitchen

・Instagram：https://www.instagram.com/airkitchen_official/?hl=ja

・Facebook：https://www.facebook.com/airKitchen.official/?ref=br_rs

・YouTube：https://www.youtube.com/watch?v=sZfiIcnEt_Q

