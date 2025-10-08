しまむら、PB「CLOSSHI」 「CLOSSHI PREMIUM」の活き活きラボシリーズから、整体師監修の商品を新発売！

写真拡大 (全9枚)

株式会社しまむら

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋　維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗にて、PB「CLOSSHI（クロッシー）」 「CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム）」の活き活きラボシリーズから、整体師監修の新商品を販売開始いたします。



■「活き活きラボ」シリーズについて



健康意識やウェルネスの高まりを受けて誕生した新シリーズです。「活き活きとした日々」をキャッチコピーに、健康維持活動をサポートする商品を展開しています。




▼特集ページはこちら


https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/ikiiki-lab-minmin-lab/




■整体師監修の商品が新発売！

●姿勢サポートブラジャー（CLOSSHI PREMIUM（クロッシープレミアム））





背中をサポートしながら、ほどよく引き締めます。アウターにひびきにくい接着仕様や着脱がしやすい前あき仕様もポイントです。




・サイズ：M～5L


・価格　：税込1,419円



●体幹＆姿勢サポートブラシェイパー（CLOSSHI）




適度なホールド力で苦しすぎない着用感です。リフトアップパネルでバストを持ち上げます。



・サイズ：M～4L


・価格　：税込1,419円



●足裏アーチサポートソックス（CLOSSHI）



※画像は平編みタイプです。

足裏の筋肉「短趾屈筋（たんしくっきん）」を支え、足裏から姿勢をサポートします。




・仕様　　：平編みタイプ／つま先かかとパイルタイプ


・アイテム：32cm丈、38cm丈


・サイズ　：23～25cm


・価格　　：税込319円



●骨盤サポートレギンス（CLOSSHI）




段階着圧仕様で、「お腹・お尻・脚」をトータルサポート。腹部～股下には「センターシームレス設計」を採用し、摩擦や引っ張りを軽減。快適なフィット感を実現しました。　




・アイテム：5分丈、10分丈


・サイズ　：M～L、L～LL　


・価格　　：税込759円　



■監修者について


森本 貴士 先生（難治症専門整体師）


東京・中野にて、重度症状の改善を専門とする「整体院 陰陽整体lab」を運営。自ら施術を行いながら、整体師として監修活動にも取り組んでいます。


　



■CLOSSHI（クロッシー）について





「CLOSSHI」は、素材や作りにこだわりがあるしまむらのプライベートブランドです。“クローゼットから今日のファッションを選ぶ楽しさ”をイメージし、“実感できる毎日”をコンセプトに着心地、使い心地、触り心地にこだわり、「より豊かで」「より楽しい」暮らしを応援します。その心地よさには理由（わけ）があります。　


「CLOSSHI PREMIUM」は、「CLOSSHI」の高級ラインです。　より高い機能性を持ち、お客様の“あったらいいな”を応援します。




■お近くの店舗はこちらから検索　　　　　　　　　　


https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1




■しまむら公式アプリ・SNSはこちら


https://www.shimamura.gr.jp/sns/




■お問い合わせ先


＜取材・広報に関すること＞　広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp


＜その他のお問い合わせ＞　　代表電話　048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）　