しまむら、5周年を記念して、オリジナルブランド「SEASON REASON」から、「プニュフィット」 シリーズを10/8（水）より販売！

株式会社しまむら（本社所在地：埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-602-1、代表取締役：高橋 維一郎）は、全国のファッションセンターしまむら店舗で、オリジナルブランド「SEASON REASON（シーズンリーズン）」から「プニュフィット」シリーズを10/8（水）より販売開始いたします。

■「SEASON REASON」祝5周年！

SEASON REASONは、宝島社の女性雑誌『InRed』と『リンネル』がプロデュースするライフスタイルブランドです。「ずっとつづく優しい暮らし」をコンセプトに、暮らしを彩る心地良い服とおしゃれな雑貨たちをお届けしており、2025年9月で5周年を迎えました。引き続き、お客様に愛される商品をお届けしてまいります。今回、その5周年企画第1弾として、秋の新作「プニュフィット」シリーズを10/8（水）より販売します。

■「プニュフィット」シリーズとは？

「プニュフィット」シリーズは、軽やかな着心地と弾むような生地感を表現し、今を感じられるトレンドカラーを多数取り揃えております。スポンジのような、“ぷにゅ”っとした素材で、着るたびにふわっと弾む心地よさが特長です。今年は、パーカ・トレーナーをはじめ、カーディガン・ジャケットなど、バリエーション豊富に取り揃えております。また、10/7（火）発売の雑誌『In Red』11月号に掲載予定のほか、10/8（水）からWebCMの放映を開始します。

https://www.shimamura.gr.jp/shimamura/sp/seasonreason-new/

https://www.shimamura.gr.jp/shop/?corp=1

https://www.shimamura.gr.jp/sns/

＜取材・広報に関すること＞ 広報室 shimamurapress@shimamura.gr.jp

＜その他のお問い合わせ＞ 代表電話 048-631-2111（受付時間：平日10:00～17:00）