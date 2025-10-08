MS-Japanが「人事求人の年収レポート2025」を公開。30代中間管理職・大規模上場企業の年収中央値は「753万円」

株式会社MS-Japan

株式会社MS-Japan(本社：東京都千代田区 代表取締役会長 CEO：有本隆浩／以下MS-Japan 証券コード：6539)は、全国の人事職の求人情報について調査を実施いたしましたのでお知らせいたします。

この度、管理部門・士業の総合転職サービスを運営するMS-Japanは、【人事求人の年収レポート2025】を発表いたしました。

本調査は、管理部門・士業特化型転職エージェント「MS Agent」で2024年4月～2025年3月に掲載された求人データをもとに、年代・職位・企業属性別の年収中央値をまとめています。

調査サマリー

人事求人の年収中央値は

・30代・中間管理職求人では、中小規模の未上場企業で650万円、大規模上場企業（上場子会社を含む）で753万円

・40代・中間管理職求人では、中規模の未上場企業で694万円、大規模上場企業（上場子会社を含む）で798万円

調査結果の詳細

調査結果

１.【30代の年収中央値、大規模上場企業で753万円】

30代人事の年収中央値について、中小規模の未上場企業では、非管理職で495万円、中間管理職で650万円、上級管理職で738万円。大規模上場企業では、非管理職で575万円、中間管理職で753万円、上級管理職で834万円でした。

非管理職→中間管理職で、年収150～220万円程度上昇

30代では、管理職に就いた場合、大規模上場企業では年収750万円台を超えるなど、収入のステージが明確に上がります。非管理職との年収差は200万円前後に及ぶセグメントもあり、ポジションアップが収入へ直結する構造が明らかになりました。

上級管理職へのポジションアップは、幅広いテーマに関わることが重要

また、上級管理職では、大規模上場企業で834万円と、同年代の非管理職より300万円以上高いセグメントも見られます。30代で上級管理職に就ける人材は稀ですが、ポジションアップには企業全体の人事戦略を設計・推進した実績があるかが重視されるため、制度改革・エンゲージメント向上・労務コンプライアンス対応などの幅広いテーマに関わることが、年収・ポジションの両面で成長を促します。

２.【40代の年収中央値、中間管理職で798万円】

40代人事の年収中央値について、中規模の未上場企業では、非管理職で525万円、中間管理職で694万円、上級管理職で825万円。大規模上場企業では、非管理職で725万円、中間管理職で798万円、上級管理職で912万円でした。

中間管理職ポジションは、企業属性によって年収に150万円近くの開き

40代の中間管理職ポジションは、規模や上場区分等の企業属性によって年収差が目立っており、150万円近くの開きが生じているセグメントも。

未上場企業や中小企業では600万円台後半～700万円超の年収が提示されており、経営層と連携した人事戦略が実行できる、社内基盤を支える中核人材として実力が期待されています。

一方、大規模上場企業では年収800万円近くの水準が提示されており、この属性の求人では人事制度運用や部門マネジメント経験が求められることが多くなっています。

上級管理職求人は、「市場区分」が年収に大きな影響

上級管理職になると、報酬水準は大きく跳ね上がり、大規模上場企業では900万円超が提示されるケースも。上場／未上場の区分が年収に強く影響しており、未上場企業では800万円前後にとどまる傾向が見られます。

このクラスでは「人事戦略の立案と実行」だけでなく、「経営視点を持った事業支援人事」としての役割が期待されるため、報酬格差もより顕著です。

事業推進に貢献した実績や、M&A・組織再編などへの関与経験があると、転職市場での年収・ポストともに高評価につながります。

３.【スペシャリスト求人は、「採用」と「労務」で違いも】

さらに、非管理職のスペシャリスト求人については、「採用」と「労務」の役割ごとにも年収データを算出。

全体的に年収水準が高めな「採用」ポジション

採用ポジションの年収中央値は、未上場企業では30代で531万円、40代で586万円と500万円台にとどまる一方で、大規模上場企業では、30代で613万円、40代で710万円の水準に。

採用ポジションは、採用活動が「企業の顔」としての役割を担い、社外対応力やコミュニケーションスキルが重視されるため、想定年収も全体的に高めになりやすい背景があります。

「労務」ポジションは、大手企業や上場企業での年収に伸び

続いて、労務ポジションの年収中央値は、未上場・中規模企業では30代で466万円、40代で501万円、大規模上場企業では、30代で623万円、40代で684万円の水準に。

大手企業や上場企業での年収の伸びが目立ち、これらの企業では労務コンプライアンスや規程改定、内部統制対応など高度な役割が期待されることが要因と考えられます。

人事職のキャリア戦略

評価制度設計・タレントマネジメント・労務コンプライアンスなど、特定領域のスペシャリストとしてキャリアを築く場合、求められるのは業務の幅よりも深さと専門性です。ただし、そのスキルを評価しポジションとして用意できる企業は、大手・上場企業に限られることが多いため、企業の規模や体制とマッチしているかどうかをしっかり見極める必要があります。

管理職へのポジションアップや、制度企画へ進むことを考える場合は、両領域での経験を通じて「人事部門を統括できる人材」としての実績を積むことが重要になるでしょう。中小規模の企業で幅広い人事業務に関わりつつ、マネジメントの機会を得ておくことがひとつの戦略です。

本調査レポートの全データを見る :https://www.jmsc.co.jp/knowhow/topics/12610.html

調査概要

調査対象：2024年4月～2025年3月に「MS Agent」に掲載されていた人事職の求人（未経験歓迎、IPO、年収下限と上限の差が600万円以上の求人を除く）

調査テーマ：「人事求人の年収レポート2025」

調査主体：株式会社MS-Japan（https://www.jmsc.co.jp/(https://www.jmsc.co.jp/)）

※想定年収の算出方法：セグメントごとに求人の年収下限中央値、年収上限中央値を算出し、その平均値をそのセグメントの想定年収として適用

※調査結果の掲載・利用時につき、本調査で公開しているサムネイル・結果グラフ画像の使用を許可いたします。

