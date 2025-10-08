『夢王国と眠れる100人の王子様』より、大好評の「くじ」の新作が「AGF2025」に登場！特典パールポストカードのプレゼント企画も実施！中外鉱業ブース[W-19]にて販売決定！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、2025年11月8日(土)～11月9日(日)開催の「アニメイトガールズフェスティバル 2025」にて『夢王国と眠れる100人の王子様』の新商品を販売します。出展情報・詳細はこちら！ :https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/

『夢王国と眠れる100人の王子様』より、大好評のくじの新作が「AGF2025」にて販売決定！

煌覚醒のイラストを使用した「ホロアクリルアートパネル」のほか、「B2布ポスター」「ホロ缶バッジ2個セット」など各賞多彩なラインナップが登場します。

さらにお買上げ回数に応じて特典ポストカードもプレゼントいたします！

ぜひ中外鉱業ブース[W-19]をチェックしてください！

イベント情報

「アニメイトガールズフェスティバル 2025」

・開催日時 2025年11月8日(土)～11月9日(日) 9:00～17:00(16:30新規最終入場)

・開催場所 池袋サンシャインシティ

・ブース名 中外鉱業ブース[W-19]（White AREA：文化会館ビル3階 展示ホールC）

・公式HP https://agf-ikebukuro.jp/

・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2025/

※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。

特典情報

TypeA会場限定特典TypeB会場限定特典

中外鉱業ブースにて「夢王国と眠れる100人の王子様 くじ AGF2025ver.」を１会計くじ3回分ご購入毎に、特典パールポストカード（全13種）をランダムで1枚プレゼントします。

※特典ポストカードはご購入いただいたTypeごとにお渡しとなります。

TypeAを１会計くじ3回分ご購入ごとに1枚、TypeAの特典(全13種)をプレゼント

TypeBを１会計くじ3回分ご購入ごとに1枚、TypeBの特典(全13種)をプレゼント

※複数会計の合算はできません。

※絵柄はお選びいただけません。

※特典は無くなり次第終了となります、予めご了承ください。

製品情報

■夢王国と眠れる100人の王子様 くじ AGF2025ver. TypeA

販売価格：1回 990円(税込)

購入制限：各Type 1会計 40回まで

【景品一覧】

【S賞】ホロアクリルアートパネル（全4種）

【A賞】B2布ポスター（全9種）

【B賞】アクリルアートパネル（全9種）

【C賞】アクリルスタンド (太陽覚醒)（全9種）

【D賞】アクリルスタンド (覚醒前)（全9種）

【E賞】ホロ缶バッジ2個セット（全9種）

【F賞】箔押しプラブロマイド2枚セット（全9種）

【S賞】【A賞】【B賞】【C賞】【D賞】【E賞】【F賞】

※絵柄はお選びいただけません

■夢王国と眠れる100人の王子様 くじ AGF2025ver. TypeB

販売価格：1回 990円(税込)

購入制限：各Type 1会計 40回まで

【景品一覧】

【S賞】ホロアクリルアートパネル（全4種）

【A賞】B2布ポスター（全9種）

【B賞】アクリルアートパネル（全9種）

【C賞】アクリルスタンド (太陽覚醒)（全9種）

【D賞】アクリルスタンド (覚醒前)（全9種）

【E賞】ホロ缶バッジ2個セット（全9種）

【F賞】箔押しプラブロマイド2枚セット（全9種）

【S賞】【A賞】【B賞】【C賞】【D賞】【E賞】【F賞】

※絵柄はお選びいただけません

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※「くじ」販売方法および注意事項等の詳細につきましては、出展情報ページにて発表いたします。

権利表記・関連情報

【権利表記】

(C) GCREST

(C)Mynet Games Inc.



【関連サイト】

夢王国と眠れる100人の王子様

https://www.yume-100.com/

Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline