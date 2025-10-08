〈期間限定〉累計100万DL達成記念！ラフィネグループ公式アプリで新規会員様限定クーポンを配信中！

株式会社ボディワークホールディングス

「人々が心身ともに健康で元気に暮らすことができる社会づくりのための事業」に取り組む株式会社ボディワークホールディングス（代表取締役：清水秀文、住所：東京都中野区）が提供する「ラフィネグループ公式アプリ」が、このたび累計100万ダウンロードを突破いたしました。

これを記念して、ラフィネグループでは、お得なアプリクーポンプレゼントキャンペーンを実施していおります。

2020年4月28日より運用を開始しました「ラフィネグループ公式アプリ」が累計100万ダウンロードを突破した事を記念し、2025年10月1日（水）～10月31日（金）の期間中、アプリを新規ダウンロードし、アプリから初めて会員登録をいただいたお客様を対象に、店舗で施術に使える割引クーポンや公式通販「ラフィネマルシェ」で利用できる送料無料クーポンをプレゼントいたします。

ぜひこの機会に公式アプリをダウンロードいただき、癒やしのひとときをお得にお楽しみください。

≪キャンペーン概要≫

■アプリクーポン配信期間

2025年10月1日(水) ～10月31日(金)

■クーポン内容

１.【10月限定クーポン】＜新規アプリ会員様限定＞40分以上ご利用で使用できる施術代500円割引クーポン

２.【11月限定クーポン】＜新規アプリ会員様限定＞40分以上ご利用で使用できる施術代500円割引クーポン

３. 公式通販(ラフィネマルシェ）4,600円（税込）以上のお買い物で送料無料クーポン

■クーポン利用可能期間（有効期限）

１.10月限定クーポン：2025年10月1日（水) ～ 10月31日（金）

２.11月限定クーポン：2025年11月1日（土）～ 11月30日（日）

３. 公式通販(ラフィネマルシェ）クーポン：2025年10月1日(水)～11月30日(日)

※各クーポンにより、有効期限が異なりますのでご注意ください。

■注意事項

※10/1以前にアプリをダウンロードしていただいたお客様は誠に恐れ入りますが本クーポンの対象外となります。

※10/1以降にアプリを初めてダウンロードされたお客様で、すでにお持ちの会員情報でログインされたお客様も、誠に恐れ入りますが本クーポンの対象外となります。

▽その他、各クーポンの詳細・注意事項についてはこちら

https://www.bodywork.co.jp/news/campaign/app_newmember_coupon2/

ラフィネグループ公式アプリとは

ラフィネグループでは、より便利でお得に全国のラフィネグループ店舗をご利用いただける公式アプリのダウンロードをおすすめしております。

【主な機能・特徴】

１.メンバーズカード・バリュアブルカード機能

カードを持ち歩かず、アプリで残高や有効期限を確認できます。

2.店舗検索

位置情報サービス機能を使って、現在地から簡単に最寄り店舗を検索。

3.かんたん予約

地図検索・お気に入り店舗・来店履歴などからスムーズに予約可能。

4.アプリ限定クーポン

施術や公式通販サイト「ラフィネマルシェ」で使えるお得なクーポンを配布。

5.知りたい情報をGET

アプリの通知設定をONにしていただくと、キャンペーン情報やバリュアブルカードの期限、予約リマインドなどの通知が届きます。

▼ラフィネグループ公式アプリの詳細・ダウンロードはこちらから

https://www.bodywork.co.jp/service/app

ラフィネグループでは、今後もより多くのお客様にとって使いやすく便利なアプリをご提供できるよう機能やサービスの向上に取り組み、日常の中でもアプリを通じてラフィネグループのリラクゼーション体験を身近に感じていただけるよう努めてまいります。

■会社概要

設立：1987年2月18日 本社所在地 ：東京都中野区東中野2-22-23 ラフィネグループ本社ビル 代表者 ：代表取締役 清水秀文株式会社ボディワークホールディングス

「会社を取り巻く総ての方々との共存共栄を大切にし新しい価値を創造します」を経営理念とし、「人々が心身ともに健康で元気に暮らすことができる社会づくりのための事業」に取り組んでいます。