【JAF和歌山】「道の駅 海南サクアス」でソフトクリーム100円引！

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）和歌山支部（支部長 片畑秀夫）は、2025年10月より和歌山県海南市の「道の駅 海南サクアス」で会員優待サービスを開始しました。10月１日（水）から31日（金）までカフェ「SHIMOTSU FRUITS」にて使えるアプリクーポン配信中です。



今回、新たに優待施設になる「道の駅 海南サクアス」は、2023年に海南市にオープンした道の駅です。新鮮な魚貝類や旬のフルーツが楽しめるほか、家族連れに嬉しい設備も充実しており、「食・遊・買」がそろった交流拠点として親しまれています。


併設のカフェ「SHIMOTSU FRUITS」では、海南市下津町をはじめとする和歌山県産のフルーツを使用した、自家製スイーツやドリンクを提供。季節ごとの味わいが楽しめます。


さらに、黒沢牧場の生乳を使った濃厚ソフトクリームも提供されており、季節限定フレーバーも登場するため、何度でも訪れたくなる魅力があります。


JAF和歌山ご当地情報はこちら :
https://jaf.or.jp/common/local/kansai/wakayama




道の駅 海南サクアス

【優待内容】　SHIMOTSU FURUITSにてソフト　　　　


　　　　　　　クリームご購入の方100円引


【利用方法】　注文時にJAFアプリクーポン提示【対象人数】　会員含む４名まで１回限り有効


【優待時間】　9:00～17:30


【優待期間】　10月31日（金）まで


【所在地】　　和歌山県海南市下津町小南51-1


※種類に関係なくすべてのソフトクリームが対象


※他の優待・割引等との併用不可


※スクリーンショット機能で保存したクーポンの　


　利用不可





施設詳細はこちら :
https://sakuas.com/