【JAF和歌山】「道の駅 海南サクアス」でソフトクリーム100円引！

JAF（一般社団法人日本自動車連盟）和歌山支部（支部長 片畑秀夫）は、2025年10月より和歌山県海南市の「道の駅 海南サクアス」で会員優待サービスを開始しました。10月１日（水）から31日（金）までカフェ「SHIMOTSU FRUITS」にて使えるアプリクーポン配信中です。

ソフトクリームはイメージ

今回、新たに優待施設になる「道の駅 海南サクアス」は、2023年に海南市にオープンした道の駅です。新鮮な魚貝類や旬のフルーツが楽しめるほか、家族連れに嬉しい設備も充実しており、「食・遊・買」がそろった交流拠点として親しまれています。

併設のカフェ「SHIMOTSU FRUITS」では、海南市下津町をはじめとする和歌山県産のフルーツを使用した、自家製スイーツやドリンクを提供。季節ごとの味わいが楽しめます。

さらに、黒沢牧場の生乳を使った濃厚ソフトクリームも提供されており、季節限定フレーバーも登場するため、何度でも訪れたくなる魅力があります。

JAF和歌山ご当地情報はこちら :https://jaf.or.jp/common/local/kansai/wakayama

施設外観はイメージ道の駅 海南サクアス

【優待内容】 SHIMOTSU FURUITSにてソフト

クリームご購入の方100円引

【利用方法】 注文時にJAFアプリクーポン提示【対象人数】 会員含む４名まで１回限り有効

【優待時間】 9:00～17:30

【優待期間】 10月31日（金）まで

【所在地】 和歌山県海南市下津町小南51-1

※種類に関係なくすべてのソフトクリームが対象

※他の優待・割引等との併用不可

※スクリーンショット機能で保存したクーポンの

利用不可

施設詳細はこちら :https://sakuas.com/