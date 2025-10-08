【HIRAMATSU CHRISTMAS 2025】クリスマスの予約受付を10月８日（水）より開始いたします。ー ふたりの時間が物語になるひらまつクリスマス ー

株式会社ひらまつ

株式会社ひらまつ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：三須 和泰、以下ひらまつ）が運営する全国のレストランでは、2025年10月8日（水）よりクリスマスのご予約を承ります。大切な人との時間が、かけがえのない思い出となるように。今年のクリスマスは、ひらまつで "理想のクリスマス" をお過ごしください。

理想のひとときが見つかる、特別なクリスマスへ

街のきらめきに心躍る季節、大切な人と過ごす特別なひとときに、ぴったりのレストランを見つけてみませんか。

一軒家のプライベート感あふれる空間、煌めく夜景を望むラグジュアリーなダイニング、華やかな街並みの中のレストラン──。個性豊かなひらまつのレストランでは、この時期だけのクリスマス特別コース料理と、料理に寄り添う厳選ワインをご用意。ソムリエによる丁寧な提案とともに、お客様一人ひとりのクリスマスに彩りを添えます。

ひらまつで過ごすクリスマスは、日常を忘れて心躍る特別なひととき。大切な人との時間が、かけがえのない思い出となるように。きっとふたりの理想のクリスマスが見つかるはずです 。

▼2025年10月8日（水）より予約受付開始

「ひらまつクリスマス 2025」特集ページはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/special/noel/

美食を心ゆくまで堪能するクリスマス

料理とワインをとことん味わう、大人のクリスマス。美味しい時間を大切にするふたりには、五感を満たす贅沢なひとときを。

ー おすすめのレストラン ー

▼東京・代官山「メゾン ポール・ボキューズ」／フランス料理

2025年9月にリニューアルオープンを迎えたばかりの「メゾン ポール・ボキューズ」。

伝統に根ざしながらも、絶えず進化をし続ける唯一無二の料理を、クラシックとモダンが美しく共存する空間でご堪能ください。

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/paulbocuse-maison/menu/

▼東京・六本木「フィリップ・ミル 東京」／フランス料理

フランス・シャンパーニュ地方の名店「アルバンヌ」のオーナーシェフ フィリップ・ミル氏の名を冠した世界で唯一のレストラン。

絵画のように美しい料理と個性豊かな銘柄ぞろいのシャンパーニュによる、珠玉のマリアージュをお楽しみください。

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/philippe-mille/menu/

▼京都・東山「レストランひらまつ 高台寺」／フランス料理

「ミシュランガイド京都・大阪2025」に一つ星として掲載された正統なるフランス料理。

洗練された彩りの一皿と八坂の塔を望むロケーションが、ふたりの時間をさらに特別な時間へと彩ります。

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/hiramatsu-kodaiji/menu/

大切な人とリラックスして過ごすクリスマス

大切な人と笑顔で語らい、心温まるクリスマスを。落ち着いた時間を過ごすなら、個室のあるレストランもおすすめです。

ー おすすめのレストラン ー

▼東京・代官山「リストランテASO」／イタリア料理

代官山のランドマークでもある、緑に囲まれた一軒家「リストランテASO」。憧れのレストランで、上質なイタリア料理と厳選されたワインとともに、大切な人とゆったり語らうクリスマスをお過ごしください。

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/aso/menu/

▼札幌・駅前通「レストランMINAMI」／フランス料理

一面の窓から赤れんが庁舎を望む贅沢な空間。札幌駅から徒歩5分の立地で個室も完備し、お子様連れでも安心です。北海道をはじめ国内外から選び抜いた素材が奏でる、料理長・南大輔による珠玉の一皿をお楽しみください。

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/minami/menu/

▼福岡・中洲川端「レストランひらまつ 博多」／フランス料理

美術館のような空間で楽しむ、九州の厳選食材で創り上げる正統なるフランス料理。温かなおもてなしと、きめ細やかなホスピタリティでおふたりをお迎えします。

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/hiramatsu-hakata/menu/

煌めく夜景に包まれるクリスマス

煌めく夜景を眺めて過ごす、ロマンティックなクリスマス。ラグジュアリーな雰囲気が、忘れられない特別な一夜を演出します。

ー おすすめのレストラン ー

▼東京・丸の内「サンス・エ・サヴール」／フランス料理

南仏・モンペリエの名店「ル・ジャルダン・デ・サンス」の"プルセル・キュイジーヌ"を東京から発信。丸ビル35Fの宝石のように煌めく東京の夜景を見ながら、「五感（Sens）で楽しむ美食の世界」をご堪能ください。

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/sensetsaveurs/menu/

▼名古屋・名駅「オーベルジュ・ド・リル ナゴヤ」／フランス料理

名古屋駅前のランドマーク、「ミッドランドスクエア」42Fという抜群のロケーションで、名古屋屈指を誇る眺望と、アルザスの世界的名店「オーベルジュ・ド・リル」の珠玉のフランス料理を。

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/aubergedelill-nagoya/menu/

▼大阪・中之島「ラ・フェット ひらまつ」／フランス料理

「中之島フェスティバルタワー」最上階。地上２００mから望む美しい夜景が、ふたりの大切な時間を輝かせます。伝統を守りながら、進化させ続けていく"モダン・クラシック"なフランス料理をお楽しみください。

▼公式サイトはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/hiramatsu-lafete/menu/

【ひらまつクリスマス 2025】全国のレストランでご予約受付開始

ひらまつが運営する全国19のレストラン（フランス料理、イタリア料理）では、2025年12月1日（月）～25日（木）までの期間を「ひらまつクリスマス 2025」として、クリスマス特別コースをご提供いたします。

■10月8日（水）より、全国19のレストランで受付開始

東京（10店舗）、札幌（2店舗）金沢（1店舗）、名古屋（1店舗）

京都（1店舗）、大阪（2店舗）、福岡（2店舗）

▼「ひらまつクリスマス 2025」特集ページはこちら

https://www.hiramatsurestaurant.jp/special/noel/