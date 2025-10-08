「海辺の自然再生・高校生サミット 2025 in よこすか」の開催

横須賀市

次世代を担う約80人の高校生が全国各地から横須賀に集い、「アマモ場」の再生活動など海辺の自然再生・生態系保全に関する成果発表や意見交換を行います。神奈川県からは県立海洋科学高等学校が参加します。

アマモ場は、小魚の隠れ家やエサ場となることから「海のゆりかご」とも呼ばれ、海の環境を守るうえで欠かせない存在です。

本サミットは、高校生たちがこうした海辺の自然再生について主体的に考え、発表する貴重な場となります。多くの方にとって新たな学びや気づきが得られる機会ですので、入場無料のこの機会にぜひご来場いただき、高校生たちの熱意あふれる取り組みをご覧ください。

開催概要

- 期間：令和7年（2025年）11月1日（土曜日）・2日（日曜日）- 場所：横須賀市立横須賀総合高等学校 （横須賀市久里浜6-1-1）- 主催：NPO法人海辺つくり研究会、NPO法人共存の森ネットワーク- 協賛 ：一般財団法人 セブン-イレブン記念財団、東京海上日動火災保険会社、マルハニチロ株式会社、東京ガスグループ「森里海つなぐプロジェクト」、株式会社商船三井、東洋建設株式会社、日本製鉄株式会社、一般財団法人みなと総合研究財団、日本テレビ放送網株式会社- 後援：三浦半島ブルーカーボン推進会議（横須賀市・鎌倉市・逗子市・三浦市・葉山町）- 協力：国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 港湾空港技術研究所、ジャパンブルーエコノミー技術研究組合- 観覧：無料- 内容：高校生による活動成果等の発表全国 21 校の高校が日頃の研究や活動成果を発表します。参加校や各日の詳細は、HP(https://amamo-summit.net/)をご覧ください。