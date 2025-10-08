映画「プロジェクト・カグヤ」荒牧慶彦＆植田圭輔が「月刊TVガイド12月号」に登場！ 金色のアイテムを持った各1ショットの生写真特典も

株式会社東京ニュース通信社「TVガイド」などのテレビ情報誌を発刊する東京ニュース通信社は、月刊のTV情報誌「月刊TVガイド2025年12月号」を10月23日（木）に発売いたします。全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。「月刊TVガイド2025年12月号」（東京ニュース通信社刊）

「月刊TVガイド2025年12月号」に、10月31日（金）公開の映画「プロジェクト・カグヤ」で共演する荒牧慶彦と植田圭輔が登場！

映画の舞台は、ヒロイン「カグヤ姫」と結婚できる権利をかけて男たちが競い合う婚活リアリティーショー「PRINCESS KAGUYA」。そこに参加する外資系リーマン・赤橋湊人を荒牧、制作ディレクター・鳥海蓮を植田が演じており、赤橋が劇中で着用している洋服の赤色や、カグヤ姫のイメージの月の金色を取り入れた撮影を敢行。赤色の背景で荒牧が金色のバラ、鳥海が金色のリンゴを持ってクールにキメているポーズや、和柄を取り入れた背景での笑顔ショットなど、プライベートでの付き合いも長い同級生2人のさまざまな姿を捉えた。

なお、アニメイト通販で「月刊TVガイド2025年12月号」の関東版を購入すると、特典として全2種（荒牧、植田の各1ショット）の生写真から1種選べる限定のプレゼント企画も。荒牧と植田のここでしか手に入らない生写真を、ぜひチェック＆ゲットしていただきたい。

荒牧義彦コメント

カメラマンさんがフレンドリーな感じで撮りやすかったです。金魚のうろこのような和柄を背景にしたパターンの撮影もあって、きれいでした。僕たちが出演している「プロジェクト・カグヤ」は、二転三転する物語で、イケメンもたくさん出てきて、見応えのある作品になっています。ぜひご覧ください。

植田圭輔コメント

最近の近況報告をおしゃべりしていたら、撮影が終わっていました（笑）。「プロジェクト・カグヤ」は、見始めたら最後まで引き込まれる、現代的でメッセージ性のある作品です。映像もすごくきれいで、恋愛リアリティーショーに参加する役を演じている荒牧さんも想像できないと思いますし、物語自体も想像とはいい意味で違う内容になっています。生写真につられて月刊TVガイドをぜひ購入していただき、映画も最後までご覧ください。

購入者特典 決定！

◆特典内容１.：荒牧慶彦／植田圭輔 生写真1枚

※絵柄全2種類より1枚を選んで、ご購入いただけます。

※絵柄は各1ショットの全2種類となります。

対象店舗：アニメイト通販

対象商品：月刊TVガイド関東版 2025年12月号

※特典付き販売は関東版のみとなります。

※アニメイト実店舗での 荒牧慶彦／植田圭輔 特典生写真付き販売はございません。通販のみの特典となります。

・荒牧慶彦 生写真付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3273758/

・植田圭輔 生写真付き

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3273759/

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

◆特典内容２.：長野凌大&藤林泰也 スクエアフォトカード1枚

※絵柄全3種類より1枚を選んで、ご購入いただけます。

※絵柄は全て2ショットとなります。

対象店舗：ローソンエンタテインメント（※WEBのみ）

対象商品：月刊TVガイド関東版 2025年12月号

※特典付き販売は関東版のみとなります。

※実店舗での 長野凌大&藤林泰也 スクエアフォトカード付き販売はございません。WEBのみの特典となります。

・長野凌大&藤林泰也 スクエアフォトカードA付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16305978

・長野凌大&藤林泰也 スクエアフォトカードB付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16305979

・長野凌大&藤林泰也 スクエアフォトカードC付き

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16305980

※在庫には限りがございます。ご了承ください。

＜注意事項＞

※10月8日現在

※特典付き販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。

※特典付き商品の販売は通販およびWEBのみのお取り扱いとなります。

【紙版 商品概要】

「月刊TVガイド2025年12月号」

（関東版／関西版／愛知・三重・岐阜版／福岡・佐賀・大分版／北海道版／静岡版）

●発売日：2025年10月23日（木）※一部、発売日が異なる地域がございます

●特別定価：600円

全国の書店、ネット書店にてご予約いただけます。詳細はTOKYO NEWS magazine&mook＜https://zasshi.tv/＞をご確認ください。



【電子版 商品概要】

「月刊TVガイド2025年12月号」

●配信日：2025年10月下旬以降順次配信開始予定

●価 格：600円

※電子版の番組表は関東版になります。

※Amazon kindle store、楽天kobo、hontoほか、各電子書店で順次配信。配信開始日時は各電子書店によって異なります。

※「月刊TVガイド」電子版は、紙版とはコンテンツが一部異なります。掲載されていないページ、記事、写真があります。

「月刊TVガイド2025年12月号」（東京ニュース通信社刊）



