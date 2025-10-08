TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」と「ROUND1」のコラボキャンペーンが開催！新規描き下ろしビジュアルを使用した新グッズが登場！

東映アニメーション株式会社

東映アニメーション株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長：高木勝裕）は、2年ぶりの新作となるTV アニメ「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」において、「ROUND1」とのコラボキャンペーンを10月22日(水)より開催いたします。





デジモン完全新作TVアニメーション「DIGIMON BEATBREAK」と「ROUND1」のコラボキャンペーンが10月22日(水)より開催決定！新規描きおろしビジュアルを使用した「缶バッジ」や「アクリルスタンド」など、様々なグッズが登場。さらに、描きおろしビジュアルは前半と後半で異なるデザインで展開！コラボならではの衣装をまとったグローイングドーンに注目です！




■開催情報

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」× ROUND1 コラボキャンペーン


・開催期間　2025年10月22日(水)～2026年1月18日(日)


　前半：10月22日(水)～12月3日(水)


　後半：12月4日(木)～1月18日(日)


・開催店舗　ROUND1 各店舗　


・グッズ取り扱い店舗　ダイバーシティ東京プラザ店・横浜駅西口店・千種店・梅田店・福岡天神店


・イベント特設サイト　https://www.round1.co.jp/collaboration/digimon/index.html




《開催内容》


・B4マットが付いてくるコラボパック販売コラボ限定パックの販売


（ボウリング・カラオケ・スポッチャ・ビリヤード・ダーツ）


・ノベルティつきコラボドリンク・フードの販売


・プライズ商品の販売


・カラオケコラボルームの実施（ダイバーシティ東京プラザ店）




※キャンペーンによって該当店舗が異なります。


※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。


※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。




■グッズ情報


グリッター缶バッジコレクション Vol.1 ／ 550円（税抜）



アクリルスタンド Vol.1／ 2,200円（税抜）



アクリルキーホルダー Vol.1 ／ 880円（税抜）



ホログラムステッカー Vol.1 ／ 550円（税抜）



クリアファイル Vol.1 ／ 550円（税抜）



新作TVアニメDIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）について



▼INTRODUCTION


人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らい、進化する生命体「デジモン」である。


天馬トモロウは、サポタマから誕生したゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。


賞金稼ぎを生業とするチーム「グローイングドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。


人間とデジモンが描く新しい未来とは──




▼STAFF


原案／本郷あきよし


シリーズディレクター／宮元宏彰


シリーズ構成／山口亮太


キャラクターデザイン／小島隆寛


デジモンデザイン／渡辺けんじ


アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘


美術監督／神綾香


色彩設計／横山さよ子


CGディレクター／大曽根悠介


撮影監督／石山智之


編集／西村英一


音楽／桶狭間ありさ


制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション




▼CAST


天馬トモロウ／入野自由


ゲッコーモン／潘めぐみ


咲夜レーナ／黒沢ともよ


プリスティモン／田村睦心


久遠寺マコト／関根有咲


キロプモン／久野美咲


沢城キョウ／阿座上洋平


ムラサメモン／濱野大輝



▼放送情報
フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時放送中


※地域により放送時間・曜日が異なります。




▼配信情報


■地上波放送直後、毎週日曜9：30より見逃し配信スタート


TVer/FOD




■毎週水曜0:00より順次配信スタート


・見放題配信


FODプレミアム/Prime Video/U-NEXT/dアニメ/Hulu/DMM TV/ABEMA/TELASA/東映アニメチャンネル　ほか


・レンタル配信


バンダイチャンネル/Lemino/HAPPY動画/ビデックス/Prime Video　ほか


※配信開始日は予告なく変更となる場合がございます。詳しくは各配信サービスの情報をご確認ください。



▼「DIGIMON BEATBREAK」放送直前PV


https://youtu.be/WgCglA2Twnw



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト


https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/



▼「DIGIMON BEATBREAK」公式X


@digimon_tv（https://x.com/digimon_tv）



■デジモンとは


1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。


2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。


25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。