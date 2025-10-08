キンプトン新宿東京

ラグジュアリーライフスタイルホテル「キンプトン新宿東京」では、2025年11月1日（土）から12月25日（木）までの期間限定で、クリスマスの準備に胸が高鳴るワクワク感を表現した「Santa’s Workshop」をテーマにしたクリスマスアフタヌーンティーを提供いたします。華やかさと遊び心にあふれるスイーツやセイボリーを取り揃え、ホテルならではの洗練された雰囲気とともに、心ときめく特別なひとときをお楽しみいただけます。

今年は、サンタクロースが煙突に挟ってしまったユーモラスなチョコ「サンタの大ピンチショコラ」や、プレゼント袋をイメージしたホワイトチョコとストロベリーの「サンタの贈り物バッグ」など、

ホリデーシーズンならではのキュートで心をくすぐるスイーツが登場します。また、「ミックスベリータルト」や「ピスタチオムース」も、上品な仕上がりでホテルならではの洗練されたひとときを演出します。

さらに贅沢な体験をお楽しみいただけるプレミアムプランでは、「スノードームショコラ」をご提供。

ホリデーシーズンの高揚感を演出する華やかな一品で、心に残るクリスマスのひとときをお届けします。Wishing You a Christmas Full of Sparkle !

【期間限定メニュー概要】

期間：2025年11月1日(土) ～ 12月25日(木)

内容: クリスマスアフタヌーンティー “Santa’s Workshop”

場所：ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ（キンプトン新宿東京 2階／Tel: 03-6258-1414 ）

時間 : 120分制 アフタヌーンティー 11:30～17:00 (最終入店 15:00) ハイティー 18:00～23:00 ※事前予約制 ※前日の16時までにご予約ください。

詳細 : https://www.kimptonshinjuku.com/jp/christmas_afternoontea/

ご予約 : https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_lists=68dcb97e6e2133761798b284

ミックスベリータルト

3種のベリーをたっぷり使い、ガナッシュとラズベリージャムを合わせた華やかなタルト。

サンタの大ピンチショコラ

煙突にサンタクロースが挟まっている、 ユーモラスな世界観を濃厚なチョコで表現。

サンタの贈り物バッグ

ホワイトチョコの甘さと苺の酸味が合う、プレゼントが入った袋を思わせる遊び心満載のケーキ。

バニラマカロンオーナメント

オーナメントのような見た目に、濃厚なバニラバタークリームをサンド。

ピスタチオムース

ピスタチオムースに苺ジュレとチョコクランチを忍ばせた、食感も楽しいムース。

薪割りオペラケーキ

薪を割るシーンを芳醇なコーヒーとチョコレートのケーキで表現。

ヨーグルトとローズジュレ

爽やかな酸味とローズの香りが調和する、見た目も美しい一品。

3種のセイボリー

素材の持つ豊かな味わいと遊び心を掛け合わせ、彩りも美しいセイボリーを3種ご用意。

スノードームショコラ

プレミアムプラン限定！目の前で粉砂糖をふりかけ仕上げる演出をお楽しみいただけます。濃厚なチョコレートムースに、キュートなサンタクロースの工房をイメージしたチョコレートを添えてご提供いたします。

メリールージュ

プレミアムプラン限定！濃厚に抽出したラズベリーティーに、爽やかなジンジャーソーダを合わせた華やかな一杯。

【プレミアムプラン】平日9,800円／土日祝10,600円

【スタンダードプラン】平日7,000円／土日祝7,800円

・７種のスイーツ

・3種のセイボリー

本マグロのタルタル・ビーツメルバトースト

赤パプリカタルト・オスミックトマト・モッツァレラチーズ

テリヤキビーフスライダー

・コーヒー＆ティーのフリーフロー 付き

プレミアムプランには下記が含まれます。

- SPデザート: スノードームショコラ

- SPドリンク：メリールージュ

※料金は全て税込み・サービス料別です。

Kimpton Shinjuku Tokyoについて

2020年10月2日、東京・西新宿に日本初上陸したIHGホテルズ＆リゾーツのラグジュアリーライフスタイルブランド、キンプトン新宿東京。 インスタレーション、ポップアップストア、ローカルに愛されるレストランなど、いつも何かが新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかる、NYのアートシーンからインスピレーションを受けたラグジュアリーライフスタイルホテルです。とんでもなくパーソナルなおもてなしをはじめ、ワインやカナッペを味わいながらホテルスタッフとのソーシャルな時間が楽しめる「イブニングソーシャルアワー」や、快適な１日を始めるためのドリンクサービス「モーニングキックスタート」などの宿泊特典をご提供。開放的な高層階で楽しむヨガクラス（事前予約制）や ペットとのステイといったキンプトン新宿東京ならではの“ラグジュアリーライフスタイルステイ “をご体験いただけます。https://www.kimptonshinjuku.com/jp/(https://www.kimptonshinjuku.com/jp/%E2%80%8B)

＜キンプトン新宿東京公式SNS＞

インスタグラム：@kimptonshinjukutokyo @thejonestokyo @districttokyo

フェイスブック： https://www.facebook.com/kimptonshinjukutokyo(https://www.facebook.com/kimptonshinjukutokyo%E2%80%8B)



キンプトンホテルズ&レストランツについて：

キンプトンホテルズ&レストランツは、IHGホテルズ＆リゾーツのラグジュアリー＆ライフスタイル・ポートフォリオの一つで、1981年に

アメリカで誕生した、コンセプトがユニークで特徴的、そしてデザイン性に優れたホテルのパイオニアです。サンフランシスコ生まれのこのブランドは唯一無二の体験を軸に、現在、それぞれ個性あふれる75を超えるホテルと100以上のレストラン、バー、ラウンジを都市部やリゾート地、更に新進気鋭のマーケットで世界展開しています。刺激的なデザインやエネルギー溢れるフレーバーがSOULに元気を与え、好奇心を呼び起こす。キンプトンがプロデュースする空間と体験は、いつもゲスト中心。 台本もなく、どこまでも個性的でアーティスティック、だけど細かいところにもこだわった、とんでもなくパーソナルなゲスト体験を提供します。 詳細は、www.KimptonHotels.com をご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは、1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。



ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: voco, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2024年12月31日現在

日本国内では、2006年12月にANAとのジョイントベンチャー会社であるIHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立し、ANAとの共同ブランドを含む9ブランド（インターコンチネンタル、シックスセンシズ、キンプトン、クラウンプラザ、ホリデイ・インおよびホリデイ・イン リゾート、ホリデイ・イン エクスプレス、ホテルインディゴ、voco、ガーナー）、52ホテル、14,605室を展開しています。さらに、ホリデイ・イン京都五条（2025年）、ANAホリデイ・インリゾート軽井沢（2025年）、インターコンチネンタル札幌（2025年）、高知、知立、浜松に3軒のANAクラウンプラザホテル（2026年）、リージェント京都（2027年）、voco広島（2027年）などの14ホテル（2,355室）が開業予定です。また2025年には、「ヴィニェット コレクション」ブランドを冠するリーガロイヤルホテル大阪 ヴィニェット コレクションが誕生します（現在ブランド移行中）。IHGホテルズ&リゾーツは日本においても拡大を続け、さらなる旅の選択肢をお届けしてまいります。※2024年12月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation

IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/

IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298

IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/japanhotels(https://www.ihg.com/japanhotels%E2%80%8B)