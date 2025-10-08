【BLUE RIDE島根】スタートイベント概要公開！

株式会社ご当地ツーリング

日本の沿岸を走り、本州一周を目指すバイクツーリングイベント『BLUE RIDE（ブルーライド）』(主催：BLUE RIDE実行委員会、運営：（株）ご当地ツーリング)が、いよいよ10月26日（日）よりラリーを開始いたします。イベント初日はスタートイベントを開催！

イベントの開催概要はこちら：

BLUR RIDE島根 https://goto2.co.jp/pages/blueride-shimane

▼スタートイベントの概要はこちら

https://magnetic-report-b81.notion.site/279607c2ecff80b1b5e6e7424f667f8a

※スタートイベントへの参加はエントリー者に限ります。

当日は、今井二輪祭りも同時開催！

スタートイベント参加後にそちらへの参加も大歓迎です！

ぜひ、合わせてご参加ください。

今井二輪祭りの詳細はこちら

https://drive.google.com/file/d/1ZdILslbl258VTFtS7-iAsqLnvuZzWfKE/view?usp=sharing

■BLUE RIDEとは？

BLUE RIDEは、本州の海岸沿いを走るバイクツーリングイベント。

指定されたスポットを訪れ、デジタルスタンプを獲得しながら、各地のスポット踏破を目指します。

規定のスタンプを獲得した方には「踏破証明証」を発行いたします。

第一回目となる2025年の開催地は「静岡県」と「島根県」。

今後各地で開催予定の二回目、三回目と踏破をしていき、「本州一周を踏破」を目指すという壮大なイベントとなっております。

BLUE RIDEはツーリングを通じた観光振興を目的としており、都道府県や市町村の後援をいただきながら、地元の観光施設や飲食店などと連携し、イベント運営を行っております。

地元で開催するバイクイベントを盛り上げたいという有志（実行委員メンバー等）とともに現地でしかできない体験を通して、地域の観光も盛り上げてまいります。

■BLUE RIDE開催概要

【BLUE RIDE 島根】

・エントリー開始予定：2025年6月25日（水）12時～

・ラリー開催期間：2025年10月26日(日)～12月7日(日)

・主催：BLUE RIDE島根実行委員会

◼︎料金プラン

【BLUE RIDE 静岡】【BLUE RIDE 島根】

エントリープラン 各4,000円(税込) ★各プラン先着1,000名限定

含まれるもの：

・参加ステッカー(ゼッケンNO.0001～)

・デジタルスタンプラリーアカウント料

・旅のしおり

・ご当地ライダーズ利用権(7月1日~12月31日迄 3,300円相当)

・踏破証明書(データ・踏破者のみ)

・現地交流イベント参加権