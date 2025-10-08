【BLUE RIDE島根】スタートイベント概要公開！
日本の沿岸を走り、本州一周を目指すバイクツーリングイベント『BLUE RIDE（ブルーライド）』(主催：BLUE RIDE実行委員会、運営：（株）ご当地ツーリング)が、いよいよ10月26日（日）よりラリーを開始いたします。イベント初日はスタートイベントを開催！
イベントの開催概要はこちら：
BLUR RIDE島根 https://goto2.co.jp/pages/blueride-shimane
▼スタートイベントの概要はこちら
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
https://magnetic-report-b81.notion.site/279607c2ecff80b1b5e6e7424f667f8a
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
※スタートイベントへの参加はエントリー者に限ります。
当日は、今井二輪祭りも同時開催！
スタートイベント参加後にそちらへの参加も大歓迎です！
ぜひ、合わせてご参加ください。
今井二輪祭りの詳細はこちら
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
https://drive.google.com/file/d/1ZdILslbl258VTFtS7-iAsqLnvuZzWfKE/view?usp=sharing
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
■BLUE RIDEとは？
BLUE RIDEは、本州の海岸沿いを走るバイクツーリングイベント。
指定されたスポットを訪れ、デジタルスタンプを獲得しながら、各地のスポット踏破を目指します。
規定のスタンプを獲得した方には「踏破証明証」を発行いたします。
第一回目となる2025年の開催地は「静岡県」と「島根県」。
今後各地で開催予定の二回目、三回目と踏破をしていき、「本州一周を踏破」を目指すという壮大なイベントとなっております。
BLUE RIDEはツーリングを通じた観光振興を目的としており、都道府県や市町村の後援をいただきながら、地元の観光施設や飲食店などと連携し、イベント運営を行っております。
地元で開催するバイクイベントを盛り上げたいという有志（実行委員メンバー等）とともに現地でしかできない体験を通して、地域の観光も盛り上げてまいります。
■BLUE RIDE開催概要
【BLUE RIDE 島根】
・エントリー開始予定：2025年6月25日（水）12時～
・ラリー開催期間：2025年10月26日(日)～12月7日(日)
・主催：BLUE RIDE島根実行委員会
◼︎料金プラン
【BLUE RIDE 静岡】【BLUE RIDE 島根】
エントリープラン 各4,000円(税込) ★各プラン先着1,000名限定
含まれるもの：
・参加ステッカー(ゼッケンNO.0001～)
・デジタルスタンプラリーアカウント料
・旅のしおり
・ご当地ライダーズ利用権(7月1日~12月31日迄 3,300円相当)
・踏破証明書(データ・踏破者のみ)
・現地交流イベント参加権