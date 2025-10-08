【BLUE RIDE島根】スタートイベント概要公開！

日本の沿岸を走り、本州一周を目指すバイクツーリングイベント『BLUE RIDE（ブルーライド）』(主催：BLUE RIDE実行委員会、運営：（株）ご当地ツーリング)が、いよいよ10月26日（日）よりラリーを開始いたします。イベント初日はスタートイベントを開催！



イベントの開催概要はこちら：


BLUR RIDE島根　https://goto2.co.jp/pages/blueride-shimane



▼スタートイベントの概要はこちら


https://magnetic-report-b81.notion.site/279607c2ecff80b1b5e6e7424f667f8a


※スタートイベントへの参加はエントリー者に限ります。



当日は、今井二輪祭りも同時開催！


スタートイベント参加後にそちらへの参加も大歓迎です！


ぜひ、合わせてご参加ください。



今井二輪祭りの詳細はこちら


https://drive.google.com/file/d/1ZdILslbl258VTFtS7-iAsqLnvuZzWfKE/view?usp=sharing


■BLUE RIDEとは？


　BLUE RIDEは、本州の海岸沿いを走るバイクツーリングイベント。


指定されたスポットを訪れ、デジタルスタンプを獲得しながら、各地のスポット踏破を目指します。


規定のスタンプを獲得した方には「踏破証明証」を発行いたします。


第一回目となる2025年の開催地は「静岡県」と「島根県」。


今後各地で開催予定の二回目、三回目と踏破をしていき、「本州一周を踏破」を目指すという壮大なイベントとなっております。



　BLUE RIDEはツーリングを通じた観光振興を目的としており、都道府県や市町村の後援をいただきながら、地元の観光施設や飲食店などと連携し、イベント運営を行っております。


地元で開催するバイクイベントを盛り上げたいという有志（実行委員メンバー等）とともに現地でしかできない体験を通して、地域の観光も盛り上げてまいります。



■BLUE RIDE開催概要


【BLUE RIDE 島根】


・エントリー開始予定：2025年6月25日（水）12時～


・ラリー開催期間：2025年10月26日(日)～12月7日(日)


・主催：BLUE RIDE島根実行委員会



◼︎料金プラン　


【BLUE RIDE 静岡】【BLUE RIDE 島根】


エントリープラン　各4,000円(税込)　★各プラン先着1,000名限定


含まれるもの：


・参加ステッカー(ゼッケンNO.0001～)


・デジタルスタンプラリーアカウント料


・旅のしおり


・ご当地ライダーズ利用権(7月1日~12月31日迄 3,300円相当)


・踏破証明書(データ・踏破者のみ)


・現地交流イベント参加権