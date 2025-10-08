バガチャン×ウェンディーズ　優勝店「BRISK STAND」監修 コラボバーガー“かけちゃったやつ”発売

ファーストキッチン株式会社

ウェンディーズ・ジャパン株式会社及び、ファーストキッチン株式会社 (所在地:東京都新宿区、代表取締役:紫関修) では、10月15日（水）から、ウェンディーズ・ファーストキッチンにて、JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP （グルメバーガー日本一決定戦）で優勝した「BRISK STAND」とのコラボバーガー“かけちゃったやつ”を発売します。ウェンディーズの特徴である四角いジューシーなビーフ100%パティ、看板商品ベーコネーターUSAでも使用しているプリクックドベーコンをベースに、素材を生かすために、「BRISK STAND」が監修しました。水を使用せず牛乳のみで仕上げる全粒粉と小麦粉の絶妙な配合のバンズ。「JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP」の本大会でも指定食材となった「リアル カリフォルニア ミルク」認証のナチュラルチーズ3種類をブレンドしたシュレッドチーズ。旬な食材でもある舞茸は、店舗で丁寧にグリルすることで生まれる味わい。厳選されたかけしょうゆを加えることで、「BRISK STAND」の特徴でもある「和」を生みます。今しか食べることなのできない、「日本一」が監修したコラボバーガー“かけちゃったやつ”を、ぜひご堪能ください。

◆販売期間

2025年10月15日（水）～2026年1月中旬 予定

※期間限定商品のため、数量限定での販売となります。

※販売期間は変更になる場合があります。変更の場合は当社HPにてお知らせいたします。

◆販売実施店舗（25店舗）

[東京都]WFK新宿南口店 WFK自由が丘店 WFK錦糸町店 WFK吉祥寺店 WFK五反田東口店

WFKアクアシティお台場店 WFK日比谷シャンテ前店 WFK上野浅草口店 WFK六本木店

WFK稲城アメリアショッピングセンター店

[神奈川県]WFK川崎店 WFK大船店 WFKスーパービバホーム長津田店 WFKそよら湘南茅ヶ崎店

[埼玉県]WFK桶川ベニバナウォーク店

[群馬県]WFK高崎店

[長野県]WFK長野駅前店

[富山県]WFK富山ファボーレ店

[静岡県]WFK清水エスパルスドリームプラザ店

[和歌山県]WFK岩出店

[大阪府]WFK梅田芝田町店 WFK難波戎橋店 WFK天保山マーケットプレース店

[京都府]WFK京都新京極店 WFK京都大丸前店

WFK＝ウェンディーズ・ファーストキッチン

※店舗は変更になる場合がございます。

◆商品概要【ウェンディーズ・ファーストキッチン 全2種】

コラボバーガー“かけちゃったやつ” 単品1,580円

JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025の優勝店「BRISK STAND」とのコラボバーガー！よりしっとりとした食感と香りを楽しめるよう、水を使わず牛乳のみで仕上げた全粒粉入りバンズに、リアルカリフォルニアミルク認証チーズを使用した、シエラジャックスモークハウス・レッドチェダー・シエラジャックハバネロの3種のチーズをオリジナルの配合でシュレッドし、よりコク深い味わいに仕立てました。秋を感じることのできる舞茸を店舗で丁寧にグリルし、仕上げにはBRISK STANDでも使用されている、原材料にこだわっている足立醸造の「かけしょうゆ」をかけた、ウェンディーズ自慢の100％ビーフパティとベーコンの良さを最大限に引き出したスペシャルコラボバーガーです。

コラボバーガー“かけちゃったやつ”ダブル 単品2,180円

JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025の優勝店「BRISK STAND」とのコラボバーガー「かけちゃったやつ」を、よりボリューム感のあるダブルバージョンにアレンジしました。ウェンディーズ自慢の100%ビーフパティの旨味と、アップルウッドで燻製されたカリカリなベーコンの味わいを存分にお楽しみいただけます。食べる度にグリル舞茸の食感や3種のチーズの味わいが楽しめるため、ダブルでも最後まで美味しくお召し上がりいただけるバーガーです！

◆JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP【バガチャン】とは

日本一のグルメバーガーシェフを決める大会。全国からハンバーガーを愛するシェフたちが集結し、決められたルールのもと、制限時間内で食材・設備・チームワークを駆使して、技術と味を競い合いながら、唯一無二のバーガーを生み出します。

過去４回開催されて累計1７万人以上を動員した注目のイベントとなっています。

◆BRISK STANDとは

神戸に本店をおくハンバーガーショップ。和食を連想させるハンバーガーはバーガー界で唯一無二の存在。2024年『食べログ百名店』に初選出されたことを皮切りに、積極的に全国へ店舗展開しています。

2025年には「グルメバーガー日本一決定戦【バガチャン】～JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2025 」で優勝し、日本一の称号を獲得！10月にアメリカ/インディアナポリスで行われる世界大会出場権を獲得しています。

◆カルフォルニアミルク協会とは

カリフォルニアミルク協会は、カリフォルニア州食料農業省に属する機関です。「リアル・カリフォルニア・ミルク」認証マークの製品は、同州産の新鮮な生乳から作られたおいしく栄養豊かな乳製品。協会は農家や酪農家を支援し、持続可能な未来を目指すとともに、農家・牛・土地の物語を伝え、「本物のカリフォルニアミルク」の魅力を広めています。

◆ウェンディーズ・ファーストキッチンとは

アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy‘s」と日本生まれのハンバーガー&パスタチェーン「FirstKitchen」がコラボレーション。アメリカの本格的なハンバーガーに加え、オリジナル生パスタなど幅広く楽しめるファストフード店として関東、関西を中心に現在76店舗※を展開しています。※2025年10月1日実績