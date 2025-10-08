横須賀・三浦半島Sky Tourism‐ヘリコプターを活用した地域活性化事業 (民間４社連携モデル)‐

横須賀市

本事業は、観光誘客や地域経済の活性化を図るため、ヘリコプターを「横須賀・三浦半島エリアの新しい観光交通・体験の手段」として活用し、地域の自然・歴史・文化資源のさらなる活用と発信力向上に取り組みます。地域と民間企業が連携して、インバウンドや富裕層を含む幅広い旅行者のニーズに応え、新たな観光価値の創出を目指します。

１ 事業の全体像と今後の展望

・第1弾：ヘリコプター遊覧飛行サービス開始

（2025年10月以降、年4回定期開催予定、事前予約制）

― 新たな空の体験として、横須賀・三浦半島の絶景や歴史的スポットを上空からお楽しみいただきます。

・第2弾：体験型観光との連動

― 遊覧飛行に加え、地域の文化体験・観光プログラムと連携 。

― 首都圏からのアクセスを活かし、「ヘリでの移動＋現地での体験型観光」の新しい観光スタイルを構築。

・第3弾（中長期）：宿泊施設等との連携による「宿泊＋空路」商品

― 地域の高付加価値宿泊施設などと連動し、滞在型観光や富裕層誘客にも対応した体験型商品を開発。

・将来的展望：

― 次世代モビリティ対応も視野に入れ、先進モデルの確立を目指す 。

― 横須賀・三浦半島エリアのブランド力・発信力向上を目指す。

２ ヘリコプター遊覧飛行サービスについて

開催時期

第1回令和7年（2025年）10月25日（土曜日）、26日（日曜日）

※悪天候時は中止

以降 年8日程度（春夏秋冬の各2日程度）

運行時間

10時00分～16時00分（予定）、1日20フライト程度※コースによって変動します。

遊覧ルート・料金

浦賀シティマリーナヴェラシスヘリポート離発着

千代ケ崎砲台跡～観音崎周遊（約10分）44,000円/機

城ヶ島周遊 （約15分）66,000円/機

江ノ島、鎌倉周遊 （約30分）132,000円/機

※1機あたりの価格となります。

※1機に3名までご搭乗いただけます。

※1~3名までは乗車人数に関わらず同価格となります

販売方法

9月26日（木曜日）14時から、下記サイトにて販売開始

⇒AirX予約サイト（AIROS）：https://skyview.airos.jp/caravans/yokosuka（外部サイト）

※空席がある場合、当日販売も致します。

その他

横須賀市観光情報サイト（外部サイト）

京急電鉄 三浦newcal（外部サイト）

３ 連携体制・役割分担

・横須賀市 ： 調整・広報

・京浜急行電鉄株式会社 ： プロモーション・地域連携

・株式会社AirX ： 運航管理・販売

・株式会社ユニマットプレシャス ： ヘリポート提供