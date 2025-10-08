HR Force、中国銀行とビジネスマッチング契約を締結

株式会社HR Force

株式会社HR Force（本社：東京都中央区、以下「HR Force」）は、株式会社中国銀行（本店：岡山県岡山市、以下「中国銀行」）と、2025年9月1日にビジネスマッチング契約を締結したことをお知らせいたします。本連携を通じて、HR Forceが提供する採用マーケティングツール「Recruiting Cloud（リクルーティングクラウド）」を中国銀行の取引先企業へ紹介し、岡山県内の企業が直面する人手不足という喫緊の課題解決を目指します。

■本連携の背景

岡山県の有効求人倍率は全国に比べて高い水準で推移しており、多くの企業が採用難という厳しい状況にあります※1。この人手不足は、企業の持続的な事業拡大や地域経済の成長にとって、大きな足かせとなりかねません。

このような背景から、HR Forceと中国銀行は、地域企業の採用活動を強力に支援し、安定的な成長を後押しするための具体的なサポート体制を整えるべく、本契約を締結いたしました。具体的な取り組みの核となるのが、採用マーケティングツール「Recruiting Cloud」です

※1 厚生労働省 雇用情勢（岡山労働局管内）令和7年7月分

■Recruiting Cloud について

Recruiting Cloudは、求人サイト制作から配信までをワンストップで提供する採用マーケティングツールです。

■採用業務を大幅に効率化

お客様が行うのは求人情報の入力のみです 。

媒体選定や原稿調整、広告運用はすべてHR Forceが担い、採用業務の約30%を削減します 。

■AIによる最適な広告配信

150を超える連携媒体の中から、AIが自動で「最も安く・多くの応募を獲得できる媒体」を選び出して配信します 。

■豊富な実績

全国の中堅・中小企業を中心に、累計8,000社以上のお客様にご利用いただいています 。

応募数や採用単価の大幅な改善に貢献し、95%のお客様が目標の応募数・単価を達成しています。

▶詳しくはこちら：https://www.hr-force.co.jp/recruiting-cloud/lp(https://www.hr-force.co.jp/recruiting-cloud/lp)



＜株式会社中国銀行について＞

所在地：岡山県岡山市北区丸の内1-15-20

取締役頭取：加藤貞則

会社設立 ：1930年12月

HP：https://www.chugin.co.jp/

＜株式会社HR Forceについて＞

所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー35F

代表取締役：村田泰子

会社設立：2018年2月

HP：https://www.hr-force.co.jp/





【本件に関するお問い合わせ】

株式会社HR Force 事業企画部パートナーセールス 栗原

E-mail：pr@hr-force.co.jp

TEL：03-4223-3164（受付時間 / 10:00 - 17:00）