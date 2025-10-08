【食肉祭 × WAGYU FES 2025】フードエリア11店舗を一挙発表！ブランド和牛を大集結させたフードエンターテインメント！！「和牛グランプリ」の実施も！

MTJグループ株式会社

MTJグループ株式会社（所在地：福岡県北九州市、東京都港区六本木、代表取締役：山重柾人、以下当社） は、2025年 10月11日（土）～10月13日（月・祝）に、福岡県北九州市あさの汐風公園内にて開催する『食肉祭 × WAGYU FES 2025』に出店する全11店舗を発表いたします。

■ブランド和牛を一同に集めた「フードエンターテインメント」

今年のコンセプトは、「屋台肉グルメ×和牛メニュー」。和牛と屋台飯を掛け合わせた全く新しいメニューで、ご来場いただいたお客様を食欲を最大限に引き上げます。

「祭」と「フェス」の融合によるフードエンターテイメントをぜひお楽しみください！

また、食肉祭の名物である「牛の丸焼き」を、毎日先着1,000名様に、その場で豪快に焼き上げ、無料でプレゼントいたします。味だけでなく、視覚でも楽しめる牛の丸焼きパフォーマンスを是非お楽しみください！

■飲食店全11店舗 ラインナップ紹介

昨年の様子昨年の様子鹿児島黒牛極上とろける飲める和牛ハンバーグ珠華月

鹿児島県黒牛和牛は日本最高賞の内閣総理大臣賞を受賞し日本一に輝いた由緒ある極上の和牛です。

きめ細やかな肉質とバランスの取れた霜降り肉は柔らかく、口の中でとろけるような美味しさが特徴の鹿児島黒牛を贅沢にハンバーグにしてご提供！

ぜひ唯一無二極上の和牛ハンバーグを召し上がれ。

プレミアム壱岐牛フランクフルト&フライドポテトKRAZY×MEAT

当店は熊本県で養豚業、福岡市内で精肉店、飲食店を一環で営んでおり、肉の鮮度、目利き、調理する技術には自信があります。

精肉店の和牛はオープン当初から壱岐牛をメインで取り扱っております。

自家製のプレミアム壱岐牛フランクフルトを是非、ご賞味下さい。

和牛もつネギそばもつ焼き・もつ鍋仙頭

ぷりっぷりに炙った和牛もつと、香ばしいねぎの風味。

自家製の中太ちぢれ麺が、さっぱりとした黄金塩スープをしっかりと絡め取ります。

本来は〆として大人気の一品を、今回は和牛フェス仕様に一杯に美味しさを凝縮してご用意しました！

ここでしか味わえない仙頭の自慢の一杯、

どうぞ心ゆくまでお楽しみください！

極上ロース串七輪焼肉 わらいば

熊本県産黒華牛は、その肉質の良さと風味で名高いブランド牛です。特に極上ロースは、柔らかさとジューシーさが際立ち、一口食べればその旨味が口の中で広がります。特有の霜降りが美しく、肉の甘さとコクが絶妙に調和しています。

地元の良質な飼料と豊かな自然環境で育まれた黒華牛は、食べる人に感動を与える逸品。焼肉やステーキ、すき焼きなど、さまざまな料理にぴったりです。特別な日のご馳走や、大切な人とのひとときにぜひご賞味ください。熊本の大地が育んだ贅沢な味わいを、心ゆくまでお楽しみいただけます。

和牛サイコロステーキ丼一縁

当店自慢の黒毛和牛は、とろけるような柔らかさと濃厚な旨味が特徴。

イベント会場でも本格的な和牛料理をお届けします！

名物「牛串」「サイコロステーキ丼」をはじめ、和牛の魅力を存分に味わえるラインナップ。

「一度食べたら忘れられない味」をぜひ体感してください。

梶屋牛 揚げピザ和盆

私たちは鹿児島県・種子島に拠点を構える「和盆」です。

地元食材の魅力を活かした料理を通じて、種子島の恵みとぬくもりを多くの方にお届けしています。

種子島の大自然で育った「梶屋牛」は、赤身と脂のバランスが絶妙で、ひと口でしっかりとした肉の旨味を感じられる自慢の和牛です。

その梶屋牛を包み込み、外はカリッと香ばしく、中はジューシーに仕上げたのが 梶屋牛揚げピザ。

さらに、とろ～り伸びるチーズがたっぷり入り、濃厚なコクと肉汁の旨味が口いっぱいに広がります。

ここでしか味わえない、熱々の贅沢なごちそうをぜひご堪能ください！

宮崎牛の大トロステーキ丼焼肉のひみつ基地

宮崎和牛内閣総理大臣賞を4大会連続で受賞した「宮崎牛」の中から、さらに目利きが厳選し、見事な霜降りと、口の中でとろける脂を兼ね備えた部位のみを焼き上げた逸品「宮崎牛とろける大トロステーキ丼」をぜひご賞味ください。

A4.A5ランク熟成佐賀牛のステーキ&焼きしゃぶ肉処 天穂

A5ランクの佐賀牛を45日間熟成し厚切りステーキに！口の中に広がる肉汁に感動！小倉発祥の焼きしゃぶは噛まなくても口の中でとろける新食感。最高の和牛を是非ご堪能ください。

黒毛和牛の肉巻き寿司和牛焼肉 天

自慢の和牛を贅沢に使ったメニューを特別提供。

北九州で食べれるのは今日だけ。

ここでしか味わえない一皿を、ぜひご堪能ください。

究極の和牛焼きそばWAGYU PINFU

厳選した黒毛和牛を贅沢に使い、秘伝のソースで仕上げた究極の和牛焼きそばです。口いっぱいに広がる旨味を、是非ご堪能ください。

フルーツサンドダイワ フルーツサンド

愛知県岡崎市から始まった八百屋の作る本気のフルーツサンド、毎朝市場から直接仕入れている美味しいフルーツを使用しており、甘ったるくない自家製の生クリーム、パンにもこだわったどこにも負けないフルーツサンドをお持ちいたします！

食べて頂いたら最高の笑顔になるフルーツサンドなので！

是非！一人でも多くの皆様に召し上がって頂きたいです！

後悔はさせませんよ！！

■グランプリ実施！！

『食肉祭 × WAGYU FES 2025』では、和牛を取り扱う全10店舗の飲食店による、人気メニュー1位を賭けたグランプリを実施いたします！

来場者の皆様が直接投票に参加し、最も人気の高い飲食店を選出いたします。会場内に掲出されるポスター内にある、投票用QRコードを読み取ることで投票に参加することができます。

ご来場の皆様は、ぜひ各飲食店様の自慢の和牛料理を食べ比べし、1番気に入った店舗に投票をお願いいたします！

見事グランプリに輝いた飲食店様には、豪華プレゼントをご用意いたします！！！

■開催概要

■イベント名

食肉祭 × WAGYU FES 2025

■開催日

2025年10月11日（土）～2025年10月13日（月・祝）

■ドローンショー開催日

2025年10月12日（日）20:00~

■打ち上げ花火開催日

2025年10月13日（月）20:00~

■会場

あさの汐風公園 食肉祭特設会場（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野三丁目3番地）

■開催時間

10：00～21：00

■料金

入場無料

■主催

MTJグループ株式会社

■共催

北九州市、北九州DMO連絡会議、北九州商工会議所

■後援

北九州観光コンベンション協会、株式会社テレビ西日本、テレQ、KBC、RKB毎日放送、西日本新聞社、CROSS FM

■協力

SHIFT株式会社、小倉焼肉通り、CWJ株式会社、ゼンドラ株式会社

■協賛

西鉄バス北九州株式会社、第一交通産業株式会社、北九州高速鉄道株式会社、九州旅客鉄道株式会社、株式会社コスモネット、株式会社パーソナルネット、日本たばこ産業株式会社、コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社、プレミアムウォーター株式会社

■公式サイト

・HP

https://shokunikumatsuri.com/

・Instagram

https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc/(https://www.instagram.com/shokuniku_mtjinc/)

・X

https://x.com/mtj__official(https://x.com/mtj__official)

・FaceBook

https://www.facebook.com/people/%E9%A3%9F%E8%82%89%E7%A5%AD/61578924003229/

・TikTok

https://www.tiktok.com/@shokuniku_mtj

【会社概要】

会社名：MTJグループ株式会社

所在地：東京都港区六本木

代表者：代表取締役CEO 山重 柾人

事業内容：和牛を中心とした外食事業、WAGYU FES(R)︎、食肉祭等のメディア事業、フードフェスの企画制作施工運営

設立：2019年9月

公式HP：https://mtjinc.com/

【本件に関するお問合せ】

MTJグループ株式会社 広報部

Email：mtj_info@mtjinc.com