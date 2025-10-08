スマホ向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』＜期間限定武器「奏操白蛇」と「茶々丸」の確率アップガチャを販売！＞

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォン向け本格オンラインRPG『剣と魔法のログレス いにしえの女神』において、2025/10/8(水)に「ジョブ別 奏操白蛇＆茶々丸確率アップスペシャルガチャ」の販売、および「ミッドナイト・ホロウマンション」の開催を含むアップデートを行ったことをお知らせいたします。

■「ジョブ別 奏操白蛇＆茶々丸確率アップスペシャルガチャ」販売中！

期間限定武器「奏操白蛇」と「茶々丸」が確率アップ！

古代機鋼兵/デスペラード/剣姫/リーフのジョブ別ガチャで、追撃が魅力の期間限定武器を手に入れよう！

[期間] 2025/10/22(水)10:59まで

■「サポートジョブ別 エリュシオン＆イヴリースの魔神器確率アップガチャ」販売中！

「エリュシオン」と「イヴリースの魔神器」が、ガーディアン/ヴァルキリーのジョブ別で確率アップ！

武器を手に入れ、味方を勝利に導こう！

[期間] 2025/10/22(水)10:59まで

■「ミッドナイト・ホロウマンション」開催中！

一人、また一人と消えゆく館。貴方は今宵、怪異へ挑む――

謎を解き明かし、限定アバター「ソウルデビル」「スカルデビル」シリーズや限定アバコレなどを手に入れよう！

[期間] 2025/10/21(火)23:59まで

■シリーズに古代機＆覇剣登場！「ジョブ別 四神確率アップガチャ」販売中！

期間限定武器「四神の専用武器・古代機」シリーズに、「古代機朱雀」「覇剣玄武」が登場！

本シリーズは対応属性マナの最大スタック数を+20し、マナの数に応じた追加効果と併せて放つ超火力が魅力。

EXスキルには初回発動時マナが50個たまる効果も！

[期間] 2025/10/22(水)10:59まで

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』概要

それは剣と魔法の物語。平和だったログレス王国に忍び寄る、異変の足音。

王国を、仲間を守るため、ログレス王国の剣としてハンターは立ち上がる。

そして、物語の舞台は天空の大地・天界へ――

『剣と魔法のログレス いにしえの女神』は、パソコン向けブラウザゲームとして多くのユーザーに愛された『剣と魔法のログレス』をベースとした完全新作のネイティブアプリです。

オンラインRPGとしての楽しさはそのままに、スマートフォン（iOS・Android対応）での操作に最適化し、片手で1日数分から遊べる手軽さを追求しました。

全世界で900万ダウンロードを突破するなど、多くのユーザーに長くご支持いただいています。

好きなジョブを選んでパーティを組み、広大なフィールドでの冒険へ出かけるもよし、アバターでオシャレを楽しむもよし、友だちとのチャットを楽しむもよし、多種多様な遊び方で剣と魔法の世界をお楽しみください。

●『剣と魔法のログレス いにしえの女神』公式サイト

https://sp.mmo-logres.com/

