歴史と人の縁を紡ぐ“語り部のひととき”国宝・犬山城を望む老舗旅館「灯屋 迎帆楼」、地元ガイドとコラボイベントを開始

愛知県犬山市に位置し、国宝・犬山城と木曽川を望む全室スイートの温泉宿「灯屋 迎帆楼（あかりや げいはんろう）」は、地元のボランティアガイド団体「ナイスで犬山」との共催による特別イベント「犬山の歴史を愉しむ 語り部のひととき」を、毎週水曜・木曜に開催いたします。

本イベントでは、語り部が犬山城や城下町の歴史をひもときながら、迎帆楼が紡いできた100余年の歩みについてもご紹介。宿泊のお客様限定で、チェックイン後のひとときを、旅情あふれる歴史散歩の時間としてお愉しみいただけます。

■ 歴史×体験の“知的なおもてなし”

本イベントは、観光だけでは触れきれない犬山の文化的背景や、地元との深いつながりを感じていただける「知的体験型コンテンツ」。

大正8年創業の迎帆楼ならではの「地域に根ざしたおもてなし」の一環として実施されるもので、旅の質をより深める“知のひととき”を提供いたします。

■ 開催概要

イベント名：犬山の歴史を愉しむ 語り部のひととき

開催日：毎週水曜日・木曜日（※祝日除く）

時 間：16:15～16:45（約30分）

場 所：灯屋 迎帆楼 ロビーラウンジ

内 容：・「ナイスで犬山」の語り部による犬山城および城下町の歴史紹介

・迎帆楼の歴史やエピソードのご紹介

参加費：無料（ご宿泊のお客様限定）

協 力：犬山ボランティアガイド「ナイスで犬山」

「語り部」開催の様子対岸から見た犬山城と迎帆楼

■ 背景：迎帆楼と犬山の“共に歩んだ100年”

「灯屋 迎帆楼」は、1919年（大正8年）に犬山城のふもと、木曽川沿いに開業。国賓級の要人や文人墨客にも愛され、長年にわたり犬山の顔として歴史と文化を見つめてきました。

近年はリニューアルを経て、全室スイートのラグジュアリー旅館として再出発。地元とのつながりを大切にしながら、訪れる人々に地域の魅力を伝える「文化の灯台」を目指しています。

