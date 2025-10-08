トミー ジーンズ、ニューヨークを舞台に多彩なキャストを起用した2025 Fallキャンペーンを発表

合同会社 PVHジャパン

トミー ヒルフィガーは、注目の「Tommy Girl(トミー ガール)」カプセルコレクションを含んだ、トミー ジーンズ 2025 Fallキャンペーンおよびコレクションを発表します。懐かしさと新しさが融合した本コレクションは、自由・自信・自己表現をテーマに掲げています。本キャンペーンでは、ニューヨークを単なる背景ではなく“共演者”として位置づけ、エネルギッシュに未来を切り開く人々が登場し、モダンなスピリットでコレクションに命を吹き込みます。

「今季のトミー ジーンズは、ニューヨークという街を、ブランドならではの方法で捉えています。それは、力強く、多様で、そして誰にでも開かれている姿です。私たちは、クラシックを現代のトレンドセッターのために再構築するというブランドの伝統を受け継ぎながら、新たな創造性と自己表現で限界を押し広げています。トミー ジーンズのスピリットは、自分らしさを誇り、伝統に自分なりのツイストを加えることにあります。その自由な姿勢こそが、世代を超えて人々を刺激し、ワクワクさせるのです」と、トミー・ヒルフィガーは語ります。

フォトグラファーのクララ・バルザリーが撮影を手がけ、スタイリングはマルゲリータ・モーロが担当。キャンペーンはニューヨークのバラ(行政区)を舞台に、リアルでフィルターのかからない雰囲気を映し出し、都市の喧騒やエネルギーをそのまま捉えています。登場するのは、2025 Springのトミー ガールキャンペーンにも出演したカルチャーシェイパーたち。トミー ジーンズのブランドアンバサダーであるチャン・ウォニョンのほか、サマラ・シン、リンジー・ヴルコブニック、エニオラ・アビオロが再登場します。さらに、トミー ジーンズのメンズウェアを紹介するために、ヴァレンティーノ・ボナッチョ、フィル・ソーダ、イワン・ワンが加わり、それぞれが個性あふれるエネルギーをもたらしています。

トミー ジーンズ 2025 Fallコレクションは、ヘリテージとモダンを融合させたシーズナルアップデートを提案します。デニムがコレクションの中心を担い、クリーンで自信に満ちた日常使いしやすいスタイルを、ヴィンテージ感のあるフェードや味わい深い色合いでアップデートしています。さらに、コーデュロイ、チェック、テディ、ソフトニットなどの暖かな素材が、季節の移り変わりに合わせて快適なレイヤードを可能にします。シャケット、パファー、イージーアウターなどの汎用性の高いアイテムに加え、オーバーダイ加工のブラックデニムやスタッズ付きデニム、マイクロミニドレス、ステートメントブーツといったパーティ仕様のスタイルが、ナイトアウトに向けた大胆なエネルギーを注ぎ込みます。

また、今季は「トミー ガール」の第2章が登場します。プレップとストリート、過去と未来、デザイナーとDIYといった対比を遊び心たっぷりに融合した、ジェンダーインクルーシブなアイテムを展開します。

この「トミー ガール」カプセルコレクションは、2025 Summerに発表された人気のリブートコレクションに続く第2弾です。1990年代にフレグランスとして誕生した「トミー ガール」は、瞬く間にポップカルチャーの象徴となり、大胆で新しい“アメリカン・クール”を体現するアイコニックなキャンペーンで注目を集めました。現在、その鮮やかな精神は、ブランドの大胆で揺るぎないDNAを受け継ぎながらも進化を遂げています。カルチャー、音楽、ファッションをルーツに持ち、新しい時代に向けてブランドのメッセージを更新し続けています。

