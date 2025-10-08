【RHC ロンハーマン】RHC ロンハーマンが千葉県に“初”登場。 10月31日（金）、ららぽーとTOKYO-BAY北館にグランドオープン！

株式会社リトルリーグ

豊かな緑が広がり自然と都市が調和する街、世代をこえて多くの人々が集う場所、船橋。

エネルギー溢れるこの地にRHC ロンハーマンがいよいよ新たに誕生します。

開放的で心地よい店内には、メンズ・ウエメンズ・キッズのウエアや心くすぐる雑貨、コスメ、ジュエリーを展開。FASHION・SPORTS・ARTにまつわるアメリカの様々な“今”が詰まったワクワクする空間が広がります。

古き良きアメリカンフードカルチャーを体験できる、RHC カフェが併設。 ゆっくりと寛げる自由な時間をお過ごしいただける、開放的な空間。

心地良いカリフォルニアの空気感と緑に囲まれた空間、旬な食材を使用した季節ごとに変わるメニューや、RHC カフェを代表するスタンダードバーガーやグルテンフリーパンケーキなど、ココロもお腹も満たしてくれるフードやドリンク、スイーツをご用意しました。大きな窓から光が差し込む店内に配したテーブル席で、ゆったりとした時間とともにお楽しみいただけます。また、ハーバーストリートに面した開放的なテラス席ではペット同伴での利用が可能。愛犬と一緒に特別なひとときをお過ごしいただけます。訪れるすべてのお客様にとってたくさんのHappyがうまれますように。

“初”となる、STATE OF ESCAPE SHOP IN SHOPやSKATE BOARD PARKが登場、さらにFLOWER SHOPのコーナーも併設します。

＜STATE OF ESCAPE SHOP IN SHOP＞ブランド”初”のバックチャーム "Mini Me" が登場(\9,900~)

STATE OF ESCAPEで初となるSHOP IN SHOPが誕生。バッグやポーチ、バックチャーム等、他では見ることのできない豊富なラインナップが揃った、STATE OF ESCAPEの世界観を存分に体感していただける特別な空間です。そして、初お目見えとなる、バッグチャーム”Mini Me”を、10月31日（金）より船橋店にて先行発売いたします。また、この特別な機会の為に、デザイナーの Brigitte MacGowan （ブリジット・マガウアン）が来日。皆様に直接ブランドの魅力をお届けいたします。

また、ドリンクを片手に多くの方が集えるスケートボードパークや植栽が並ぶフラワーショップなど、貴方のライフスタイルに寄り添いながらより豊かにしてくれる、リラックスしながらもワクワクする空間が皆さまをお出迎えします。

新店オープンを記念して、RHC ロンハーマン船橋店限定アイテムが登場。

人気ブランドとのコラボアイテムからRHCオリジナルまで、 “船橋店”でしか、手に入らない限定品が目白押し！

＜WOMEN＞

・CANADA GOOSE

・Champion for RHC

・NOMADIS

・77circa

・RHC

Simcoe Fleece Jacket Black Label / \107,800CANADA GOOSE

快適性と保温性を兼ね備えたSimcoe Fleece Jacket Black Labelのトープグレーを展開。ゆったりとしたフィット感でクラシックなスタイルが特徴です。この柔らかく通気性に優れた生地は、責任ある調達によるイタリア産ウール糸をブレンドし、100%木材由来のTENCEL(TM)リヨセルジャージー裏地を採用。卓越した快適性と肌に優しい柔らかさを実現しています。ストームガード付きの2WAYフロントジッパーを備え、首元まで覆うことができる襟が、あなたの身体を保護します。ウエストの内側にはドローコードを備え、シルエットの調節が可能です。カナダグース直営店以外では、船橋店限定アイテムです。

＜MEN＞SOUVENIR JACKET / \75,900STNADARD CALIFORNIA for RHC

船橋店オープン限定アイテムとしてSTNADARD CALIFORNIAとのスペシャルなアイテムが登場。カリフォルニアのエッセンスを存分に落とし込んだデザインとなっています。また、リバーシブル仕様となっているため、様々なスタイリングを楽しめる特別なアイテムです。

Designer Tee / \12,100Champion for RHC

Championとの別注アイテムが登場。3人のデザイナーによって描かれた3つの特別なグラフィックを落とし込んだ限定アイテムとなっています。程よいウォッシュ加工が上品なこなれ感を演出。ネームタグ部分に施された、RHC メンズバイヤー江口大輔による直筆のLOCALサインも大きな魅力の一つとなっています。

Logo Deadstock Vintage Sweat / \17,600RHC

今回、新たに制作した特別な3パターンのRHCロゴをアメリカ製のヴィンテージスウェットに落とし込みました。鮮やかなカラーリング、ロゴのワンポイントがヴィンテージスウェットを洗練された印象に。RHCらしい遊びが効いた一枚です。

＜KIDS＞Block check Knapsack \7,700RHC

今シーズン新たに登場した人気のナップサックより、船橋店オープンを記念して限定のデザインとカラーがお目見えします。RHCらしいブロックチェック柄プリントが全面に施されたナップサックは、軽量で持ち運びがしやすく、お出かけやレッスンなど様々なシーンで活躍するアイテムです。

＜UNISEX＞

Grocery Tote Bag / \16,500RHC

岡山の機屋で織られたデッドストックデニムを使用したトートバッグ。マチが広くしっかりとした容量を備えたグローサリー型のデザインで、日常使いからちょっとしたお出かけまで幅広いシーンで活躍します。ハンドルは肩掛け・手持ちのどちらでもバランスよく使える長さに設計。カラーはクラシックなインディゴデニムと、落ち着いたトーンのグレージュカラーデニムの2色展開です。

＜JEWELRY＞Pia Silver Sky Ring / \209,000Spinelli Kilcollin

船橋店のオープンを記念し、Spinelli Kilcollinに別注した特別なリングが登場。2.3mmのバンドに、滴るように瑞々しい輝きを放つアクアマリンとアニュレットをセッティング。一本で存在感を放ちながらも、爽やかで軽やかな印象に仕上がりました。また、ドロップしたストーンをあしらったSpinelli Kilcollinのリングは、Ron HermanおよびRHC全店で初めての展開となります。特別なこの機会にぜひご覧ください。

一歩に足を踏み入れるだけでワクワクする、 RHC ロンハーマンの空間に、 たくさんの素晴らしい出会いと笑顔が弾けますように…。

＜WOMEN＞

・CANADA GOOSE / Simcoe Fleece Jacket Black Label / TAUPE GRAY/ \107,800

・Champion for RHC/ Sweat Shirt/ CHARCOAL GRAY/ \20,900・Pants/ CHARCOAL GRAY/ \20,900

・NOMADIS/ Bag/ PURPLE/ \28,600

・77circa/ Jacket/ NAVY/ \38,500

・RHC/ Long T-shirt/ WHITE・PINK・BLACK/ \9,900・Cap/ LAVENDER・BROWN/ \7,700

＜MENS＞

・STANDARD CALIFORNIA for RHC/ SOUVENIR JACKET / NAVY・BLACK/ \75,900

・Champion for RHC/ Designer Tee / GREEN・BROWN・PURPLE/ \12,100

・ RHC Logo Deadstock Vintage Sweat / ASSORT/ \17,600

＜KIDS＞

・RHC/ Block check Knapsack/ \7,700

＜UNISEX＞

・ RHC/ Grocery Tote Bag / \16,500

＜JEWELRY＞

・ Spinelli Kilcollin / Pia Silver Sky Ring / \209,000

about RHC Ron Herman

2013年にロンハーマンから誕生したコンセプトストア。ポジティブなエネルギーと笑顔に溢れたお店”をコンセプトにFASHION・SPORTS・ARTにまつわるアメリカの様々な″今”が詰まったわくわくする空間で、RHCに訪れる全てのお客様に笑顔になっていただきたい。そんな思いを大切にしています。

”Culture” “Creative” “California” “Comfortable Life” “Classic” “Community” “Core”。 RHCの”C”にはさまざまな意味が含まれています。

RHC ロンハーマン船橋店

住所：〒273-8530 千葉県船橋市浜町2-1-1 ららぽーと TOKYO-BAY 北館１F

グランドオープン：2025年10月31日（金）

お客様お問い合わせ：0120-983-781

公式HP :https://rhc.ronherman.jp/