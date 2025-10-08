株式会社ストアフロント、迷惑電話対策アプリ「ダレカナブロック」が『日経トレンディ』11月号（10月3日発売）に広告記事として掲載

株式会社ストアフロント

「安心して暮らせる未来をつくる」をミッションに掲げる株式会社ストアフロント（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：岡田 英明）が提供する迷惑電話対策アプリ「ダレカナブロック」が、2025年10月3日発売の『日経トレンディ』11月号に広告記事として掲載しました。

特殊詐欺や勧誘電話など、生活者にとって迷惑となる電話被害は依然として深刻な社会問題です。

株式会社ストアフロントが提供する「ダレカナブロック」は、スマートフォンにインストールするだけで迷惑電話や詐欺電話を検知・ブロックし、安心・安全な暮らしを守るセキュリティアプリです。

本アプリは、公益財団法人全国防犯協会連合会より「優良防犯電話推奨品」（推奨番号：24107）として認定されており、幅広い世代のユーザーに利用されています。

今回の『日経トレンディ』への広告記事掲載を通じて、迷惑電話対策への関心を持つ多くの読者に「ダレカナブロック」の存在を知っていただく機会となりました。

株式会社ストアフロントは今後も、迷惑電話・特殊詐欺の被害防止に貢献し、誰もが安心できる社会づくりに取り組んでまいります。

■迷惑電話対策サービス「ダレカナブロック」について

「ダレカナブロック」は国際電話を含む電話番号データを活用し、迷惑電話の自動ブロックと電話番号の識別を簡単に設定できるサービスです。直感的な操作性により、高齢者を含む幅広い利用者が手軽に安心して利用できます。

このアプリは、着信時に発信者を瞬時に識別し、迷惑電話を未然に防止することで、電話による被害を最小限に抑えます。「誰もが安心して生活を楽しめる社会」の実現を目指し、日常生活でのストレスを軽減し、安心して電話を利用できる環境を提供します。

<会社概要>

商号 ：株式会社ストアフロント

代表者：代表取締役社長 岡田 英明

所在地：東京都新宿区西新宿2-4-1

創業 ：2018年4月2日

URL ：https://storefront.co.jp/

事業内容: デジタルサービス事業、DXソリューション事業

株式会社ストアフロントは、インターネットを通じて社会課題を解決し、人々の生活を豊かにするサービスを提供しています。「世界中の誰もがトキメキを感じられる社会」の実現を目指し、感動と価値を届けることを使命とし、社会に必要とされ、「ありがとう」と言われる存在であり続けるために、挑戦し続けます。