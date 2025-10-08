イラストレーターのしぐれうい先生が、あなたの創作の能力を発見する「しぐれういの絵心発見テスト」キャンペーンを開催！　抽選で豪華賞品やしぐれういグッズをプレゼント

株式会社セルシス

セルシスは、イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT」の公式アンバサダーを務めるイラストレーターのしぐれうい先生とコラボレーションし、「しぐれういの絵心発見テスト」キャンペーンを、10月8日（水）より開催します。

本キャンペーンでは、「絵心発見テスト」の回答をもとに、しぐれいうい先生があなたの隠れた創作能力と、その能力を活かせる作風を診断します。さらに、テスト結果をSNSで投稿いただいた方の中から抽選で181名様に、豪華賞品やしぐれうい先生の関連グッズをプレゼントします。

テスト結果ページでは、提案された作風の作品制作に役立つおすすめの素材や講座を紹介するほか、能力ごとのしぐれうい先生の特別ボイスコメントを聴くことができます。

- 今すぐ絵心発見テストを開始する -(https://www.clipstudio.net/promotion/egokoro/shindan/)

【「しぐれういの絵心発見テスト」キャンペーン概要】

▼キャンペーン期間

2025年10月8日（水）～10月22日（水）

▼プレゼントキャンペーン参加方法

「絵心発見テスト」の結果を、指定のハッシュタグ「#絵心発見テスト」をつけてX(旧Twitter)に投稿することで、プレゼントキャンペーンへの参加が完了となります。

▼抽選で181名様に豪華賞品をプレゼント

◆1名様にプレゼント

・クリエイター向けモニターColorEdge CS2400R & キャリブレーションセンサー

製品詳細：https://www.eizo.co.jp/products/ce/cs2400r/



・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 3年版ライセンス

◆2名様にプレゼント

・Wacom MovinkPad 11

製品詳細：https://estore.wacom.jp/ja-JP/category/portable-pads/wacom-movinkpad-11.html



・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 3年版ライセンス

◆5名様にプレゼント

・しぐれうい×CLIP STUDIO PAINTコラボアクリルペンスタンド

・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版ライセンス

◆20名様にプレゼント

・しぐれうい×めぐりズム「特製!!スヤ活めぐりズム☆」

・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版ライセンス

◆40名様にプレゼント

しぐれうい×CLIP STUDIO PAINT コラボクリアファイル



・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版ライセンス

◆3名様にプレゼント

ARTIST SUPPORT ITEM ハンドモデル/R -WHITE-

製品詳細：https://www.kotobukiya.co.jp/product/detail/p4934054054558/

・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版ライセンス

◆10名様にプレゼント

・CLIP STUDIO PAINTクリエイター検定 ベーシック 公式対策テキスト

・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 1年版ライセンス

◆100名様にプレゼント

・タブレット／スマートフォン／PCで使える定番ペイントアプリ CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン 6ヶ月版ライセンス

その他詳細は、キャンペーン特設サイトをご確認ください。

https://www.clipstudio.net/promotion/egokoro/

▼しぐれうい先生プロフィール

フリーのイラストレーター。ライトノベルの挿絵、ゲーム、TCGのイラスト、VTuberのキャラクターデザインなど幅広く担当している。「幼なじみが絶対に負けないラブコメ」（電撃文庫）や「君は僕の後悔（きみはぼくのリグレット）」（ダッシュエックス文庫）、VTuberプロダクション・ホロライブ所属の「大空スバル」、ぶいすぽっ！所属の「千燈ゆうひ」のキャラクターデザイン等を手掛ける。

2019年には自身のYouTubeチャンネルを開設し、VTuberとしても活動しており、CDアルバム「まだ雨はやまない」のリリースや、リアルイベント「うい・おん・すてーじ -雨上がりの文化祭-」を開催するなど、多方面で活躍中。

公式サイト：https://5th.uishigure.com/

X：https://x.com/ui_shig

Youtube：https://www.youtube.com/@ui_shig/

pixiv：https://www.pixiv.net/users/431873

TikTok：https://www.tiktok.com/@ui_shigure

▼「CLIP STUDIO PAINT」について

CLIP STUDIO PAINTは、世界の5,500万人以上が利用した（*）イラスト・マンガ・Webtoon・アニメーション制作アプリです。iPad、Android、Windows、macOS、iPhoneといったあらゆるデバイスに対応しています。気持ちの良い描き味と豊富な機能を備えており、世界各国のエントリーユーザーからマンガ家、イラストレーター、アニメーターなどのプロのクリエイターまで幅広く愛用されています。

CLIP STUDIO PAINT：https://www.clipstudio.net/ja/

X：https://x.com/clip_celsys

YouTube：https://www.youtube.com/c/CLIPSTUDIOchannel

Instagram：https://www.instagram.com/clipstudioofficial/

TikTok：https://www.tiktok.com/@clipstudioofficial_jp

* 体験版ユーザーおよびiPad版、iPhone版、Galaxy版、Android版、Chromebook版のインストール数を含みます



株式会社セルシスについて

セルシスは、デジタルコンテンツの制作・活用で拡大するクリエイターエコノミー市場において、「CLIP STUDIO PAINT」をはじめとしたクリエイターの創作を支援するツールや、クリエイターの新たな活動の場となる新しいサービスプラットフォームを提供していきます。世界中のクリエイターが歩む「CREATOR JOURNEY」での様々な活動を、トータルでサポートする事業を展開し、一人ひとりの夢中がつなぐ、もっとカラフルな世界を目指します。



セルシスコーポレートサイト：https://www.celsys.com/



