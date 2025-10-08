《新連載 試し読み》愛妻家の仮面をかぶったモラクズ夫の正体にゾワッ…！スカッと必至の復讐劇『愛サレてるけど、サレてます。～矛盾だらけの結婚生活～』がマンガアプリPalcyにて連載
『愛サレてるけど、サレてます。～矛盾だらけの結婚生活～』（なつみ理奈）が2025年10月8日よりマンガアプリPalcy（パルシィ）にて連載配信をスタートします。
「愛されている」と信じていたのに、その“愛”がどこかおかしいと感じたことはありませんか？
完璧な愛妻家の仮面の下に潜むモラクズ夫の正体が暴かれる、ゾワッと震える新連載が開幕です！
『愛サレてるけど、サレてます。～矛盾だらけの結婚生活～』は少女・女性マンガアプリPalcy（パルシィ）にて2025年10月8日より隔週水曜日更新で連載配信をスタートします。
初回は第１話の２エピソードが一挙完全無料で公開！
■あらすじ
「愛妻家」の仮面をかぶった究極のモラクズ夫、爆誕。
結婚３年目のゆず香と圭吾。
仕事中もマメに連絡を取り合い、感謝と愛を伝え合う関係は恋人時代から変わらない。
即返信しないと鬼電が来たり、束縛が強いかな？とモヤることもあるけれど、それは妻として愛されている証拠！
ところがある日から、圭吾の周りに女性の影がちらつき始める。
愛妻家を装う夫の正体はとんでもないモラクズ夫で…！？
裏切りに次ぐ裏切りの果てに、健気妻・ゆず香の復讐劇が幕を開ける！
■みどころ
「優しい夫」なのに、ふと見え隠れする違和感…。
最初は家事を手伝わないだけ？と思っていたけれど、どうもそれだけじゃない気がしてならないーー。
女の勘は当たるもの。たぶんそのモヤっとは無視しちゃいけないやつ！
ほら！そんな「優しい」言葉に騙されないでーー！！
そして、夫婦の夜がレスだったから勇気を出して誘ったのに、この仕打ち！？
妻を束縛し、監視し、洗脳しておきながら、自分は不倫三昧なんて…！！
「ちょっとこの夫ヤバい…？」なんて思っていたら、どんどん腹が立ってくる！
健気に尽くしてきたゆず香が、このモラクズ夫にどう立ち向かうのかーー！？
＼第１話の２エピソードが一挙完全無料で公開中！／
ムカつき度MAXの夫にスカッと制裁が下る日を願わずにはいられない…！
なつみ理奈先生 X（旧Twitter）アカウント
作品ハッシュタグ：「#サレサレ」
■第1話 試し読み
マンガの続きはマンガアプリPalcyで！
