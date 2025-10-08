【ネコマ マウンテン】スノーボード日本代表 荻原大翔選手とスポンサー契約を締結しました

星野リゾート2025年10月8日に行われた契約記者会見の様子

国内最大級のスキー場南北に広がる壮大なフィールドをもつスキー場「星野リゾート ネコマ マウンテン」は、2025年10月9日、スノーボード日本代表の荻原大翔（おぎわら ひろと）選手とのスポンサー契約を締結しました。荻原選手は3歳の頃からネコマ マウンテンで練習を重ねてきました。福島を拠点に、世界へ挑戦する同選手を2025年10月から5年間の長期契約でサポートします。本契約を通じて、世界レベルのスノーパークの魅力を国内外に発信するとともに、選手とファンを繋ぐイベントを開催し、国内のスノーシーンを盛り上げていきます。

きっかけは、3歳から続くホームゲレンデとしての絆

ネコマ マウンテン（旧アルツ磐梯・猫魔スキー場）は、これまで「スノーボーダーの聖地」として、数々の伝説的な大会が開催されてきました。現在も、世界大会を手掛けてきたスタッフが、グローバルパークを中心に、世界レベルのパーク造成に情熱を注いでいます。3歳からネコマ マウンテンで技を磨き、世界トップレベルで活躍する現在まで練習を重ねてきたのが、荻原選手です。ホームゲレンデとして幼少期から利用されてきたことをきっかけに、世界の舞台で挑戦しながらスノーボードの普及活動に力を入れていきたいという想いに共感したことから契約する運びとなりました。

荻原選手コメント

僕の活動を応援してくれるネコマ マウンテンとパートナーとして契約する事ができとても嬉しいです。

ターンを覚えたのも、初めての公式大会も、世界最年少や世界初のトリックも全てネコママウンテンでの出来事です。ホームマウンテンから子供達や世界に向けて発信していきます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sCzuyo_H7iE ]

今後の展望

本契約を通じて、荻原選手と共にネコマ マウンテンが誇る世界レベルのパークの魅力を国内外へ発信してまいります。さらに、荻原選手とファンが直接交流できるイベントをネコマ マウンテンで企画・開催し、スノーボードの楽しさを分かち合う機会を創出します。福島から国内のスノーシーン全体をさらに活性化させ、未来へと繋いでいくことを目指します。また、荻原大翔選手を応援する特設ページを、スキー場の公式WEBサイト内に公開しました。イベントなどの情報は随時こちらのページでお知らせします。

URL：https://www.nekoma.co.jp/hiroto-ogiwara/

■荻原大翔 選手 プロフィール

3歳でスノーボードを始め、中学生でプロ資格を取得。2022年に世界で初めてとなる「BS2160（6回転）」、2025年には「BS2340（6回転半）」を成功させるなど、その圧倒的なスキルから”スピンマスター”の異名を持つ。世界が最も注目する次世代アスリートの一人。

生年月日：2005年7月19日

出身地：茨城県牛久市

所属：TOKIOインカラミ スノーボード部

主な実績：

2025年 X Games（ビッグエア） 優勝

2024年 W杯北京大会（ビッグエア）優勝

2023年 W杯クール大会（ビッグエア） 優勝

2022年、2021年 全日本スキー選手権（ビッグエア） 2連覇

■星野リゾート ネコマ マウンテン

磐梯山の麓に位置し、猫魔ヶ岳の南北に広がる国内最大級の規模を有するスキー場。磐梯山や猪苗代湖、霧氷などの絶景を望めるゲレンデは、初級者から上級者まで、バラエティ豊かなコースレイアウト。12月上旬からゴールデンウィークまでロングシーズンを楽しむことができます。

所在地:〒969-3302 福島県耶麻郡磐梯町更科字清水平6838-68

リフト料金（WEB価格）:1日券大人 5,700 円、中高生 4,200 円、小学生 2,700 円(税込)