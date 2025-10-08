大手酒販店（株）やまやと連携、鹿児島本格焼酎「かごんまっ！リッチな家飲みキャンペーン」を全国で開催します（10月1５日～12月1５日）
鹿児島県は全国に353店舗展開する大手酒販店(株)やまや（宮城県仙台市）とタイアップし、10月15日（水）より鹿児島県産本格焼酎の高付加価値商品を対象としたマストバイキャンペーン（鹿児島本格焼酎「かごんまっ！リッチな家飲みキャンペーン」）を実施いたします。
○ 概要
1 期間：2025年10月15日（水）～2025年12月15日（月）
２ 実施店舗： やまや 全国353店舗
３ 内容
対象商品（キャンペーンPOPがかかった鹿児島県産本格焼酎）を1点以上ご購入いただき、キャンペーンPOP記載のWEB応募フォームよりご応募くださった方の中から抽選で150名様に鹿児島黒牛サーロインステーキ等の豪華賞品が当たるプレゼントキャンペーンの実施
キャンペーンPOPがかかった鹿児島県産本格焼酎が対象です。
４ 応募期間：2025年10月15日（水）～12月15日（月）23：59まで
要レシート画像添付（レシート有効期間：2025年10月15日～2025年12月15日）
ホームページ
■「かごんまっ！リッチな家飲みキャンペーン」応募サイトページ(https://yamaya.kagoshima-shochu-cp-2025.com/)