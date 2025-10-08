（株）ワールドアンバーが協業する「IKITSUKE（イキツケ）」、東海エリア初の単独ポップアップを開催

株式会社 ワールド

ワールドグループで、専門店に向けた卸販売を行う株式会社ワールドアンバーは、協業するセレクトショップ「IKITSUKE（イキツケ）」と共に10月18日（土）から10月26日（日）の期間、名古屋・ラシックにてポップアップを展開します。東海エリアにおいて単独ポップアップを行うのは初の取り組みで、2025年秋冬シーズンの新作コレクションを取り揃えた充実のラインナップでブランドの世界観を発信いたします。

秋から冬への端境期に適した素材を充実させ、今シーズンのラインナップから30アイテムをご用意。

フットボールジャージ素材を用いたトップスシリーズや、柔らかな風合いのコーデュロイシリーズ、

重ね着対応が可能な中綿シリーズなどをレコメンドアイテムとして取り揃えております。

「IKITSUKE」2025年秋冬ビジュアル

「RETRO AND CLASSIC SASAZUKA（レトロクラシックな笹塚）」

1960年に誕生した名高い地名「笹塚」

この地を通る街道に笹が生い茂っていたことが由来であることは、あまり知られていない。

寒冷地でも根をつけ、この地を支える笹は強く逞しい。この街で創られたレトロ・クラシックな造形美は秋冬にしか顔を覗かせない表情がありエキゾチックだ。

昔を知らず移り住んだ私たちは、笹塚レジデンシャルエリアで時間を共有し、この地で親友となった。

【ポップアップ概要】

開催日程：2025年10月18日（土）～10月26日（日）

会場：ラシック ・ 1F エスカレーター横（大津通側）

愛知県名古屋市中区栄3-6-1

営業時間：11:00～21:00 ※館の営業時間に準じる

「IKITSUKE」は、2018年12月、東京都世田谷区赤堤に1号店をオープン以降、現在京王線沿線に3店舗を展開しています。大手セレクトショップ出身の山本幸正・顕子夫婦が手掛ける店舗と商品は、“お客様とのコミュニケーション”を大切に、小売店からスタートした店ならではの接客と品揃えで、地域のお客様を中心にファンを広げています。トレンドに重きを置かず、身近な街で楽しめるファッションであること、さらに店員とお客様が顔を合わせたコミュニケーションを大切にする姿勢は、卸業態を担うワールドアンバーが大切に育んできたことです。

本協業は2024年春夏シーズンよりスタートし、新規専門店での取り扱いを広げながら、全国の専門店において好調に推移してきました。今後も新規販路の開拓をはじめ、ポップアップ展開などさまざまな施策で認知を高めるとともに、オリジナル商品の開発や立地に合わせたお客様のニーズを熟知した品揃えで、ブランドの魅力を伝えていきます。

「IKITSUKE（イキツケ）」について

https://instagram.com/ikitsuke_official

ネームの由来：粋な着付け・街のイキツケになる

コンセプト ：リラックスエレガンスなヒト・モノ・オミセを通じてライフスタイルを豊かにするご提案をいたします。

＜店舗展開＞

IKITSUKE 下高井戸本店

IKITSUKE 笹塚店

IKITSUKE 上北沢店

※店舗展開について https://store.ikitsuke.tokyo/about#faq

オンラインストア https://ikitsuke.official.ec/

画像は上北沢店

＜IKITSUKE 会社概要＞

社名: 株式会社IKITSUKE

所在地

: 〒156-0044 東京都世田谷区赤堤4-37-10 ドムール5 １階

共同代表取締役社長: 山本幸正・山本顕子

事業内容: 婦人服小売、及び企画・生産・販売

＜ワールドアンバー 会社概要＞

社名: 株式会社ワールドアンバー

所在地: 〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1 ワールド本社ビル

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル

資本金: 500万円 （株式会社ワールド100％）

代表者: 代表取締役社長 岩切 徳人

事業内容: 全国の専門店に向けた衣料品、雑貨の企画、生産、及び販売