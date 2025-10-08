園部八奏選手とミズノブランドアンバサダー契約締結

ミズノ株式会社

ミズノは、2025年全豪オープンジュニア女子シングルス優勝者で、10月にプロ宣言をした園部八奏（そのべ わかな）選手とミズノブランドアンバサダー契約を締結しました。

今回の契約により、園部選手は今後の活動において、ミズノのテニスシューズ「WAVE EXCEED 6 WIDE AC（ウエーブエクシードシックスワイドエーシー）」とアパレルを着用します。

また、テニスシューズやアパレルに関する改良や開発に対するアドバイスをもらうとともに、宣伝・広報活動にも協力いただきます。

園部八奏選手コメント

このたび、ミズノブランドアンバサダーとして契約を結ばせていただきました。

小さいころからミズノのウエアとシューズを使っていたので、プロ転向後もサポートいただけること、心強く思います。これからもミズノとともに世界で戦い、活躍できる選手になれるよう頑張ります。

今後も応援のほど、よろしくお願いいたします。

園部八奏選手プロフィール

2008年1月17日生まれ。埼玉県出身。

4歳からテニスを始め、小学校1年生から与野テニスクラブに通い、全国大会で頭角を現す。

13歳の時に公益財団法人 盛田正明テニス・ファンドの支援を受けて、14歳でアメリカ・フロリダのIMGアカデミーにテニス留学。

2024年全米オープンジュニア女子シングルス準優勝、2025年全豪オープンジュニア女子シングルスで優勝し、その年の5月に世界ジュニアランキング1位となる。

左利き、バックハンドは両手打ち。長い手足を生かしたパワフルなサーブ、フォアハンドが武器の攻撃的なプレースタイル。

「WAVE EXCEED 6」について

スピードとフットワークを強みとするオールラウンドプレーヤー向けの軽量スピードモデル。母指球と踵部に配置された、高機能ミッドソール素材『MIZUNO ENERZY NXT（ミズノエナジー ネクスト）』 が動き出し、切り替えしをサポート。ストロークへパワーを与える1足です。

▼WAVE EXCEED 6の詳細はこちら

URL：https://jpn.mizuno.com/tennis/news/products/20250501_wave_exceed_6