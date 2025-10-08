【千葉県柏市】こどもGovTechワークショップを開催します

柏市役所

柏市では、行政サービスのDX（デジタルトランスフォーメーション）を推進する一環として、 「こどもGovTechワークショップ」 を関東で初めて開催します。

本ワークショップでは、次世代を担う中高生がAIやノーコード開発（※）といった最新のICT技術に触れながら、実際に行政サービスの企画・開発を体験できます。単なる技術学習にとどまらず、身近な地域課題や行政の仕組みに関心を持ち、将来の学びや進路を考えるきっかけとなることを目指しています。

※ノーコード開発：プログラミングスキルがなくてもアプリやシステムを構築できる手法

日時

こどもGovTechワークショップHP :https://www.city.kashiwa.lg.jp/shogaigakushu/seishonen/kodomogovetech.html

令和7年10月19日（日）10時～14時30分

場所

柏市子ども・子育て支援複合施設「TeToTe」6階会議室

（柏市柏四丁目9番7号）

※「TeToTe」駐車場はございません

参加者

中学生及び高校生 10名程度

講師

株式会社Bot Express（柏市LINE公式アカウント受託業者）

ワークショップの内容

その他

取材について

- LINE公式アカウントを使った行政サービスの開発体験- システム構成・Webの特徴についての学習- AIとノーコードツールを活用した受付サービスの構築- 参加者自身が考える便利なサービスの企画- 講師を務める「株式会社Bot Express」は、柏市LINE公式アカウントの運営受託業者であり、全国の自治体において各種申請システム等を受託するなど、行政サービスのDX化を支援しています- 他自治体では小中学生向けで行っておりますが、今回は、中高生向けのワークショップとして行います。

取材をご希望の方は10月14日（火）までに、下記問い合わせ先までご連絡ください

問い合わせ先

柏市教育委員会生涯学習部生涯学習課 青少年育成担当

電話：04-7191-7393