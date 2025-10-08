【オンラインセミナー開催】ファイナンスアプリの利用動向を徹底解説

フラー株式会社

アプリ市場分析サービス「App Ape（アップ・エイプ）」を手がけるフラー株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長：山崎将司、以下「フラー」）は、ファイナンスアプリ市場の最新動向を解説するオンラインセミナー「ファイナンスアプリの利用動向を徹底解説 データで読み解くユーザー行動」を2025年10月22日（水）に開催します。

本セミナーでは、ファイナンスアプリ市場の全体像からユーザー属性別の特徴、地域性やアプリ評価の傾向までを幅広く解説します。

ファイナンスアプリ市場全体の背景や利用行動の変化を踏まえ、事業戦略の検討やサービス改善に役立つ具体的な示唆を得られる内容です。みなさまのご参加を心よりお待ちしています。

参加方法

下記URLより参加申込みをお願いします。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7W6Q0f66RFGtJyseBl9uWA

開催概要

日程：2025年10月22日（水）

時間：14:00～14:50

形式：Zoomによるオンラインセミナー

トークテーマ

・ファイナンスアプリ市場の現状と利用実態

・ファイナンスアプリのユーザー属性、利用行動の特徴

・ファイナンスアプリの地域性とアプリ評価の傾向

・App Apeのデータを活用したメディア・広告・マーケティング戦略への示唆

※トークテーマは変更になる可能性がございます。

こんな方におすすめ！

・決済・銀行・投資などファイナンスアプリ事業の企画・運営担当者

・ユーザー行動のインサイトを得たいマーケター

・アプリデータを戦略立案や提案資料に活用したい方

・市場全体を俯瞰し、差別化戦略を考える事業開発・経営企画担当者

参加申込みはこちら

登壇者プロフィール

フラー株式会社

アプリ分析グループ セールスリーダー

岸本 康太郎

ECコンサルティング企業にて単品通販企業の担当に従事した後、2018年3月フラー株式会社入社。現職では、アプリ市場分析サービス「App Ape」のデータを用いたコンサルティング業務を担当。

セミナー参加におけるご注意事項

・プログラム及び登壇者は事前予告無しに変更する場合があります。

・ビジネスセミナーにつき、ご登録は会社のメールアドレスにてお願いします。

・ご登録いただいたメールアドレスへ参加用URLをお送りします。

・当社判断により個人メールアドレス、フリーランスや競合他社など、一部の方の参加をお断りさせていただく場合があります。

・申込み時に取得した個人情報は、イベント主催企業及び協力企業における個人情報保護方針に基づき厳重に管理し、本イベントに関する連絡ならびに製品情報告知のために利用します。

App Apeについて

フラーが提供するApp Ape（アップ・エイプ）は、スマホアプリの実利用データをもとに、アプリのユーザー動向に関するデータを提供するアプリ市場分析サービスです。



テレビにおける視聴率情報のスマホ版のような位置付けで、アプリが「いつ・誰に・どのくらい」使われているかといったデータをご覧いただけます。



アプリのユーザー動向のデータに加え、アプリストア情報やユーザーの属性情報など横断的なデータを提供しており、市場・競合調査を始めとするアプリの企画・マーケティングに幅広くご利用いただけます。



アプリ開発会社や広告代理店・金融機関など、アプリに関わる様々なビジネスパーソンにご活用いただいており、これまでに500社以上の企業様にご利用いただいています。



App Ape公式サイト

https://ja.appa.pe/

フラーについて

フラーは「ヒトに寄り添うデジタルを、みんなの手元に。」をミッションに掲げ、フラーが持ちうる全てのプロフェッショナル領域でアプリやウェブなどデジタルにかかわる支援を行う「デジタルパートナー事業」を積極的に展開しています。



新規・既存事業の戦略構築からプロダクト開発・グロースまで“ワンチーム”で伴走。「デジタル領域全般で頼られる存在」として顧客に寄り添い、課題解決や事業成長に貢献しています。



柏の葉本社と新潟本社の二本社体制で、それぞれの地方の特長を最大限に活かした経営により、中長期的な成長を目指しています。



ご参考：フラー公式サイト・デジタルパートナー事業について

https://www.fuller-inc.com/business

会社名：フラー株式会社

所在地：

【柏の葉本社】千葉県柏市若柴178番地4 柏の葉キャンパス148街区2 KOIL

【新潟本社】新潟県新潟市中央区笹口1丁目2番地 PLAKA2 NINNO

代表者：代表取締役社長 山崎 将司

設立日：2011年11月15日

事業内容：デジタルパートナー事業

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：387A）

URL：https://www.fuller-inc.com/

本件お問い合わせ先：広報担当・日影 pr@fuller.co.jp