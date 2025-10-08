人気の免疫ケアプラズマ乳酸菌シリーズにグミタイプのサプリが新登場 「matsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌グミ＋ビタミンC」

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー

「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3,600超の店舗、海外ではアジアを中心とする６エリアに82店舗（2025年６月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：松本清雄）は、オリジナルヘルスケアブランド「matsukiyo LAB（マツキヨラボ）」より、キリンホールディングス株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役社長COO：南方健志）の独自素材「プラズマ乳酸菌」を配合した機能性表示食品「matsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌グミ＋ビタミンC」を10月10日（金）より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストアで販売開始します。

■人気の免疫ケアシリーズに、おやつ感覚でおいしく手軽に摂取できる「グミタイプ」のサプリが新登場

「matsukiyo LAB免疫ケアシリーズ」は、健康な人の免疫機能の維持をサポートする機能性成分「プラズマ乳酸菌」を多彩な形で提案してきた人気シリーズです。これまでサプリメントやゼリーなどをご愛顧いただいてまいりました。さらに、プラズマ乳酸菌とビタミンCを同時に摂れる商品を市場に送り出すという点に着目し、今回新たにmatsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌グミの発売に至りました。

昨今の健康意識の高まりに伴い免疫ケア市場は年々拡大しています。手軽さやおいしさを兼ね備えた商品へのニーズが増えている一方、サプリメントは続けにくいという課題もあります。そこで、おやつ感覚で取り入れやすいよう、日常に馴染むグミタイプを開発しました。

新商品は、１袋あたりプラズマ乳酸菌を1,000億個、さらにビタミンCを1,000mg（レモン果汁約60個分相当）配合。爽やかなキウイ風味で仕上げており、おやつ感覚で毎日おいしく続けられる“免疫ケアの新習慣”をご提案します。持ち運びやすいパウチタイプで、外出先でも気軽に摂取いただけます。

■新商品について

販売エリア：全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストア

matsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌グミ＋ビタミン C

届出番号：J876

届出商品名：免疫ケア プラズマ乳酸菌グミ＋ビタミンＣ

届出表示：本品にはプラズマ乳酸菌（L. lactis strain Plasma）が含まれます。プラズマ乳酸菌はpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけ、健康な人の免疫機能の維持に役立つことが報告されています。

・健康な人の免疫機能の維持をサポートするキリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を１袋あたり1,000億個配合

・ビタミンC 1,000mg配合（レモン約60個分相当）

・爽やかなキウイ風味。おやつ感覚で楽しめます。

・持ち運びやすいパウチタイプ

容量：45g 価格：213円（税込）

●食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。

●本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

●本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。

■販売中の商品について

matsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌

届出番号：H1018

届出商品名：matsukiyo LAB（マツキヨラボ）プラズマ乳酸菌

健康な人の免疫機能の維持をサポートするキリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を１日あたり1,000億個配合した機能性表示食品。そのほかに、ユーグレナ、大麦若葉、明日菜、ケールも配合。日々の健康維持のために取り入れていただくことがおすすめです。

容量：90粒（約18日分）/ 180粒（約36日分）

価格：90粒 3,002円（税込）/ 180粒 5,378円（税込）

matsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌 NT

届出番号：J187

届出商品名：matsukiyo LAB（マツキヨラボ）プラズマ乳酸菌NT D（エヌティーディー）

健康な人の免疫機能の維持をサポートするキリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を１日あたり1,000億個配合した機能性表示食品。そのほかに、ナットウキナーゼ、ビタミンE、DHA、EPAを配合しており、健康維持をサポートする商品です。

容量：60粒（30日分）/ 120粒（60日分）

価格：60粒 5,378円（税込）/ 120粒 9,590円（税込）

matsukiyo LAB 免疫ケア 大人用粉ミルク

届出番号：H1143

届出商品名：matsukiyo LAB（マツキヨラボ）プラズマ乳酸菌大人用粉ミルク

健康な人の免疫機能の維持をサポートするキリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を１食あたり1,000億個配合した機能性表示食品。高タンパク質、高カルシウムに加え、11種のビタミンと４種のミネラルを配合しており、総合的に身体をサポートする商品です。水やコーヒー、ヨーグルトなどに溶かして摂取することが可能です。

容量：300g（15回分）価格：2,157円（税込）

matsukiyo LAB 免疫ケア マルチビタミンゼリー

届出番号：I131

届出商品名：matsukiyo LAB（マツキヨラボ）プラズマ乳酸菌マルチビタミンゼリー

健康な人の免疫機能の維持をサポートするキリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を1,000億個配合した機能性表示食品。11種類のビタミンを配合しています。グレープフルーツ味でシーンを選ばず栄養補給が可能なゼリー飲料タイプです。隙間時間の栄養補給の

タイミングにおすすめです。

容量：150g 価格：149円（税込）

matsukiyo LAB 免疫ケアプラズマ乳酸菌 ストレスケアGABA

届出番号：J594

届出商品名：matsukiyo LAB（マツキヨラボ）プラズマ乳酸菌＋GABA A（プラスギャバエー）

健康な人の免疫機能の維持をサポートするキリンの独自素材「プラズマ乳酸菌」を１日あたり1,000億個、「GABA」を28mg配合。「GABA」は仕事や勉強などによる一時的な精神的ストレスや疲労感を軽減することが報告されており、本商品は「プラズマ乳酸菌」と「GABA」のW機能性表示を取得した機能性表示食品です。

容量：60粒（30日分）価格：3,218円（税込）

■「プラズマ乳酸菌」について

「プラズマ乳酸菌」は、健康な人の免疫の維持をサポートするキリンホールディングス株式会社の独自素材です。世界で初めて※１pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に働きかけることが論文で報告されています。健康な人の免疫の維持をサポートするメカニズムは、「プラズマ乳酸菌」が免疫の司令塔であるpDC（プラズマサイトイド樹状細胞）に直接働きかけ、pDCが免疫細胞全体※２を活性化するというものです。これによりカラダの防御システムが機能します。「プラズマ乳酸菌」は２週間摂取することにより、pDC（プラズマサイトイド樹状細胞）の活性が維持されるという科学的なエビデンスがあります。

※１ ヒトでpDCに働きかけることが世界で初めて論文報告された乳酸菌（PubMed及び医中誌Webの掲載情報に基づく）

※２ pDCの下流に位置する免疫細胞群（NK細胞、B細胞、キラーT細胞、ヘルパーT細胞）

