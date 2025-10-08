【資格の学校TAC】TOEIC(R) L&R TEST対策オンライン無料説明会を10月18日(土)開催！スコアアップを目指す方へ効率的な学習法を紹介

TAC株式会社TOEIC(R)スコアアップの秘訣をTACが伝授！

TAC株式会社（以下、TAC）は、TOEIC(R) L&R TESTのスコアアップを目指す方に向けたオンライン無料講座説明会を2025年10月18日（土）に開催します。年間受験者数176万人を誇るTOEIC(R) L&R TESTは、英語の聞く・読む力を測る世界共通のテストで、企業での採用、昇進、配属の要件として広く活用されています。

TACの対策講座は短期間で効率的にスコアアップを実現するプログラムを提供。今回の説明会では、その特長や学習のポイントを詳しく解説します。参加者には受講料割引クーポンをプレゼント！

▼予約はこちら

https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_gd_gd.html#0001(https://www.tac-school.co.jp/kouza_toeic/toeic_gd_gd.html#0001)

イベント概要

■日時: 2025年10月18日（土）15:00～16:00

■形式: オンライン（Zoom配信、見逃し配信サービスあり）

■対象: TOEIC(R) L&R TESTに興味がある方、初めて挑戦する方、スコアアップを目指す方

■内容: TOEIC(R) L&R TEST受験のメリットと目標スコア設定のポイント TACの講座が短期間でスコ アアップを可能にする理由と特色 コースガイドと学習プランの紹介

質問受付

■質問受付: 予約時に質問を受付し、説明会当日に回答します。（ご質問の内容や件数によっては当日お答えできない場合があります）

■特典: 事前予約で アンケート回答者には受講料割引クーポン（単科コース1,500円OFF、パックコース3,000円OFF）をプレゼント

参加のメリット

効率的な学習法を習得: TACの専門スタッフが、短期間で目標スコアを達成するための具体的な学習法を解説。初心者から上級者まで、レベルに応じたアプローチを学べます。

最新情報を入手: TOEIC(R) L&R TESTの受験メリットや企業での活用事例を理解し、学習モチベーションを高められます。

このイベントの講演者

白川 浩之（しらかわ ひろゆき）

TAC株式会社 簿記・国際資格講座企画部 TOEIC(R) L&R TEST対策講座専門スタッフ

2001年TAC株式会社に入社。公認会計士講座、大学内英語研修営業企画、USCPA（米国公認会計士）講座広報、法人向け語学営業企画担当を経て2020年より国際資格講座企画部でUSCPA講座・TOEIC L&R TEST対策講座担当マネージャー。2022年よりTOEIC(R) L&R TEST対策講座専門スタッフとなり現在に至る。

TAC株式会社について

TACは、資格取得とキャリアアップを支援する教育機関として、TOEIC(R) L&R TEST対策講座をはじめ、多様なプログラムを提供しています。経験豊富な講師陣と実践的なカリキュラムで、受講生の目標達成をサポートします。

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html