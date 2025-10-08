“押し入れのランドセルが、再び輝く瞬間を。” RehaCamp就労守谷が仕掛ける「体験型ランドセルリメイク」が話題に。茨城県守谷市の就労継続支援B型施設が新たなサービスを開始！

思い出を“使える形”に感動のアップサイクル体験

株式会社Reha CampInstagram :https://www.instagram.com/reha_camp.b?igsh=MTBoZ2RwZzI3Z2E4OQ%3D%3D&utm_source=qr

6年間の成長を共にしたランドセル。

多くの家庭で押し入れに眠るその存在を、RehaCampでは「新たな命を吹き込む素材」として再生します。

体験者自身がランドセルを解体し、その後、就労支援に通う利用者が一針一針、心を込めて縫い上げる。

ランドセル解体体験の場面「思い出に区切りをつける体験」

長年お子さまの背中を支えた革を、一つひとつのパーツに丁寧にほどいていく作業。

親子で「ここに傷があるね」「この金具、毎日開けてたね」と思い出を語りながら進むその時間が、“解体体験”でしか味わえないかけがえのないひとときです。



“思い出を手でほどく”という体験が、親子の対話を生み出してくれます。

利用者は「革職人」

縫い穴を一つずつあけ、針と糸でゆっくりと手縫いしていきます。

焦らず、丁寧に、まっすぐ。

その姿はまるで本職の革職人のようです。

一針ごとに宿るのは、技術だけでなく、“誰かの役に立ちたい”という優しさ。

RehaCampでは、そんな想いを持つ利用者たちが、日々職人として輝いています。

自助具を使って片手で縫う場面

完成した財布やカードケースなどには、“思い出”と“人の温もり”が共に宿ります。

「卒業の記念」「親子の節目」「成人祝い」など、体験を通して“家族の物語を再構築する時間”として多くの反響を呼んでいます。

財布

ネームケース

ICカードケース

手作りのギフトボックス

端切れを使って装飾

就労支援 × 地域 × 感動体験

RehaCamp就労守谷は、就労継続支援B型事業所として、障がいのある方々の社会参加を支援する施設です。

ランドセルリメイク事業では、利用者が「職人」としての技術を磨き、社会と関わるきっかけを得る場となっています。

「“支援する・される”ではなく、“共に創る”を軸にした関係をつくりたい」

（RehaCamp就労守谷 代表 東ヶ崎 裕）

この仕組みを通して、体験者と利用者、そして地域が自然に交わる「共助の循環」が生まれています。

地域と福祉が自然に交わる事業所

“感動”を届ける、現場発のリブランディング

RehaCampでは、「感情価値」を軸にしたものづくりを展開しています。

体験の現場では、利用者が制作を支えながら、体験者の“思い出”を手仕事で形に変えていきます。

「社会課題の解決と感動体験の融合」として、行政・教育機関からの注目も高まっています。

代表コメント

“一歩踏み出す社会を、共に”という理念のもと、誰かの勇気が、誰かのきっかけになる。

ランドセルリメイクを通じて、地域と共に“共助の循環”を作りたいと思っています。

（RehaCamp就労守谷 代表 東ヶ崎 裕）

施設概要

名称：RehaCamp就労守谷

所在地：茨城県守谷市中央1丁目16-8アルバトロス1F

事業内容：就労継続支援B型事業所（レザー工房・セレクトショップ運営）

開設：2025年6月1日

Instagram：@reha_camp.b