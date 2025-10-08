「Crazy Raccoon」120点満点のストレート勝利　「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division S 第5節」結果速報！

株式会社カプコン

10月7日（火）に行われた「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 Division S 第5節」の試合速報をお知らせいたします。

TEAM MATCH 1 【AWAY】Victrix FAV gaming vs Good 8 Squad【HOME】

■先鋒戦：× りゅうきち選手(舞)(クラシック) vs カワノ選手(ルーク)(クラシック) 〇

■中堅戦：〇 藤村選手(舞)(クラシック) vs ぷげら選手(サガット)(クラシック) ×

■大将戦：× もけ選手(春麗)(クラシック) vs さはら選手(エド)(クラシック) 〇

大将戦は「もけ選手」の春麗対「さはら選手」のエドとなった。第1BATTLEは巧みな差し返しから見事「もけ選手」が勝利。「さはら選手」は即座にインターバルを取得。チームメイト受けたアドバイスをすぐさま反映し、2BATTLEを連取する。最終BATTLE、体力がわずかとなった「もけ選手」を、エドのリーチを活かし「さはら選手」が追い込んでいく。最後は立ち中キックをキャンセルした「サイコフリッカー」をヒットさせK.O.。オフライン会場の緊張感にも物怖じしない不敵さを見せ、「さはら選手」がBATTLEカウント1-3で勝利した。

10-30で「Good 8 Squad」が勝利。昨シーズン同様、首位を走り抜ける準備は万端だ。

TEAM MATCH 2：【AWAY】名古屋NTPOJA vs Saishunkan Sol 熊本【HOME】

■先鋒戦：× Seiya選手(春麗)(クラシック) vs こばやん選手(ザンギエフ)(クラシック) 〇

■中堅戦：〇 もっちー選手(豪鬼)(クラシック) vs まちゃぼー選手(リュウ)(クラシック) ×

■大将戦：〇 KEI.B選手(舞)(クラシック) vs ネモ選手(ベガ)(クラシック) ×

大将戦は「今節負けたら終わり」と背負い込むような発言をする「KEI.B選手」に対して、「舞と向き合い続けてきた」と意気込む「ネモ選手」のカードに。「KEI.B選手」が安定して2BATTLEを連取し、「ネモ選手」もインターバルを取得して再起をはかる。

インターバル後、ギリギリの状況から完璧な判断力を見せ「ネモ選手」も1BATTLEを獲得するも、その後の「KEI.B選手」の立ち回りが強固になっていく。最終ROUND、「KEI.B選手」の垂直ジャンプに対して「ネモ選手」はベガのしゃがみ強パンチで対空を試みるも拳は空を切ってしまう。そこを見逃さず、「KEI.B選手」がコンボを完走しK.O.。BATTLEカウント3-1で勝利した。

30-10で「名古屋NTPOJA」が勝利。

好調のまま折り返しに成功し、プレイオフ進出が見えてきた。

TEAM MATCH 3：【AWAY】CAG OSAKA vs Crazy Raccoon【HOME】

■先鋒戦：× フェンリっち選手(ブランカ)(クラシック) vs どぐら選手(エレナ)(クラシック) 〇

■中堅戦：× うりょ選手(春麗)(クラシック) vs かずのこ選手(キャミィ)(クラシック) ×

■大将戦：× 高木選手(ブランカ)(クラシック) vs ボンちゃん選手(サガット)(クラシック) 〇

大将戦は、「高木選手」に対して「大将戦で出ることの重みを教える」と「ボンちゃん選手」が立ちはだかる。その言葉通り、「ボンちゃん選手」は「ジャストパリィ」と的確なコンボ選択で「高木選手」を追い詰めていく。しかし、「高木選手」もブランカのスーパーアーツLv.2「ライトニングビースト」で切り返し、1BATTLEを取り返す。最終BATTLE、ブランカの「ローリングアタック」を「ジャストパリィ」し、巧みなコンボ選択からサガットのクリティカルアーツ「タイガーヴァンキッシュ」でK.O.。

0-40で「Crazy Raccoon」がストレート勝利。40ポイント獲得で折り返しを迎え、ランキング首位争いに向かっていく。

各TEAM MATCHで勝利へ貢献した、「カワノ選手」、「KEI.B選手」、「ボンちゃん選手」には試合後、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」公式応援アンバサダーの「ぶいすぽっ！」メンバーによるインタビューを行いました。

インタビューの模様はCAPCOM eSports公式SNSにて後日公開となりますのでそちらも合わせてご覧ください。

