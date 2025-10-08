【クリニファー株式会社】 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへの上場のお知らせ

クリニファー株式会社

クリニファー株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役：戸田晃平）は、2025年10月7日、東京証券取引所が運営するプロ向け株式市場 TOKYO PRO Market（証券コード：432A）へ新規上場いたしました。

ここに謹んでご報告申し上げますとともに、これまでの皆さまのご支援、ご高配に心より御礼申し上げます。

クリニファー株式会社（以下、当社）は、「We Will achieve smooth global access to medicines（医薬品の流通を円滑にする）」を企業理念として掲げております。

中核事業会社である光成薬品株式会社は、設立以来70年以上にわたり、医薬品の安定供給と効率的な流通の実現に取り組んできました。国内外の医療機関、薬局、医薬品卸との協業のもと、医薬品流通の専門家として、社会の健康インフラを支える役割を果たしています。

当社グループが、近年特に力を注いでいるのが、医薬品流通のDX（デジタルトランスフォーメーション）を具現化する国内外向けのECプラットフォーム「光成マーケット」および「synapse」です。これらは単なる受発注システムにとどまらず、業務の効率化・情報提供・在庫の再流通といった付加価値を備えた、当社グループの中核的なサービスとなっています。

これらの取組みを通じて、当社グループは、国内外の医薬品流通の最適化を追求し、医療現場の円滑な供給体制を支え、社会の医療環境の改善に寄与してまいります。変化の激しい医療・流通環境に適応しつつ、幅広い顧客層と地域社会の期待に応える企業グループを目指し、さらなる成長を目指してまいります。

今後の情報開示

当社コーポレートサイトのIR情報にてご確認いただけます。新規上場に関する詳細につきましては、東京証券取引所のウェブサイトからご確認ください。

当社代表コメント(クリニファー株式会社 代表取締役社長 戸田 晃平)

- クリニファー株式会社「IR情報」https://cliniphar.com/ir-information/- 東京証券取引所 TOKYO PRO Markethttps://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/index.html

クリニファー株式会社は、「医薬品の流通を円滑にする。」を企業理念に掲げ、国内向けECプラットフォーム「光成マーケット」および国際向けECプラットフォーム「synapse」を事業の柱として、医薬品流通の革新を推進してまいりました。今般の株式上場を通じて、ステークホルダーの皆様から、より一層の社会的信頼を獲得し、医薬品流通のさらなる変革をリードする一翼を担うことを目指します。

「光成マーケット」について

「光成マーケット」は、医療用医薬品をはじめ、医療現場で使用される関連商品を一括して取り扱う業界特化型のECプラットフォームです。常時取り扱う医薬品は17,000点を超え、医療機関や調剤薬局が必要とする商品を1品から柔軟に発注できる点が最大の特徴となっています。医師・薬剤師などの医療従事者が行う煩雑な発注業務を簡素化・効率化し、本来の診療・調剤といった高付加価値業務に集中できる環境を提供します。

「synapse」について

- 「光成マーケット」（https://kosei.com/）

「synapse」は、日本で承認された医療用医薬品の情報を英語で網羅的に掲載し、海外の医療機関、医薬品輸入業者、研究機関などを対象に、製品情報の提供から見積請求・発注支援までを一貫して提供する、当社独自のグローバル情報提供プラットフォームです。

本サイトでは、商品名や有効成分による検索に対応し、輸入検討の初期段階から実務レベルの調達判断までを強力にサポートします。

また､見積請求や発注機能にも対応しており、必要な製品の価格確認から調達依頼、発注までのプロセスをワンストップで完結可能となっています。今後も「synapse」を通じて、日本の医療用医薬品を必要とする世界中の地域と人々をつなぎ、国境を越えた医薬品アクセスの向上に貢献してまいります。

クリニファー株式会社について

- 「synapse」（https://synapse.inc/）

2017年創業。「医薬品の流通を円滑にする。」という信念のもと世界の医薬品流通の形をITの力で、より良い方向へ変えていく医薬品業界特化型のイノベーション企業です。1952年設立の医薬品卸の光成薬品株式会社を傘下に置き、医薬とITの融合で新たなソリューションを提供していきます。

【会社概要】

- 会社名：クリニファー株式会社- 本社所在地：大阪府大阪市中央区大手前１丁目７－３１ OMMビル５階- 代表取締役：戸田 晃平- 設立：2017年1月13日- 事業内容：国内医薬品ECプラットフォーム事業、国際医薬品ECプラットフォーム事業- - 医療用医薬品の国内向けECプラットフォーム「光成マーケット」（https://kosei.com/）- - 海外向け医療用医薬品ECプラットフォーム「synapse」（https://synapse.inc/）- ホームページURL：https://cliniphar.com/- グループ会社：光成薬品株式会社（https://koseipharma.com/）

【当プレスリリースの問合せ先】

クリニファー株式会社

取締役常務執行役員 財務管理ユニット本部長 越光（こしみつ）

TEL：06-6941-9288

E-mail：info●cliniphar.com ※●は@（アットマーク）です。