【限定商品をご用意】小樽洋菓子舗ルタオ 静岡県浜松市の遠鉄百貨店にて10月8日（水）から期間限定出店。

株式会社ケイシイシイ

株式会社ケイシイシイ(本社：北海道千歲市)が展開する「小樽洋菓子舗ルタオ」は、2025年10月8日（水）～2025年10月21日（火）に静岡県浜松市の遠鉄百貨店に期間限定出店します。遠鉄百貨店限定の実演販売商品「北海道産かぼちゃのミルクパフェ」や季節限定「ナイアガラドゥーブル～余市産ナイアガラ～」、ケーキのような進化系クリームパン「ドゥ クレムール」他、定番人気商品をご用意いたします。

【概要】

■ 出店期間：2025年10月8日（水）～2025年10月21日（火）

■ 営業時間：10時～19時 ※10月14日（火）は16時まで。10月21日（火）は15時まで。

■ 開催場所：静岡県浜松市 遠鉄百貨店 本館8階 催会場

■ 取扱商品

・ルタオを代表するチーズケーキの季節限定フレーバー「ナイアガラドゥーブル~余市産ナイアガラ~」

・遠鉄百貨店限定実演販売「北海道産かぼちゃのミルクパフェ」

・時間限定販売「ドゥ クレムール」※10月15日(水)～10月21日（火）のみ販売

・ルタオの定番人気商品「ドゥーブルフロマージュ」、「ショコラドゥーブルフロマージュ」

・3種のチーズの個性を活かしたチーズテリーヌ「パフェドゥフロマージュ」

・ナイアガラワインと生クリームを使用した人気の生チョコレート「レアチョコレート ナイアガラ」

・人気のチーズラングドシャ「小樽色内通りフロマージュ」

・季節限定のチーズラングドシャ「ラングドシャアソートオータム」

ドゥーブルフロマージュ

パフェドゥフロマージュ

レアチョコレート ナイアガラ

小樽色内通りフロマージュ

その他にも多彩なラインナップをご用意しております。

■【季節限定】ナイアガラドゥーブル～余市産ナイアガラ～

ナイアガラドゥーブル~余市産ナイアガラ~チーズとナイアガラぶどうが調和したドゥーブルフロマージュ。

チーズのまろやかさに余市産のナイアガラぶどうの芳香な甘みと深みが調和した、ドゥーブルフロマージュ。クセが無くコク深いオーストラリア産クリームチーズと余市産ナイアガラジュースを合わせることで、ぶどうの甘みと香りをふわりと引き立たせました。ぶどうの香りとチーズのコクで上品な後味をお楽しみいただけます。

【商品名】ナイアガラドゥーブ～余市産ナイアガラ～

【価 格】\2,376/個（税込）

【直 径】12cm

■【実演販売】北海道産かぼちゃのミルクパフェ

北海道産かぼちゃのミルクパフェ北海道産かぼちゃのクリームとルタオ一番人気チーズケーキを飾ったパフェ。

北海道産かぼちゃの豊かな香りが広がるパフェ。なめらかなパンナコッタと特製かぼちゃクリームに、ジャージーミルクソフトを絞りました。サクサク食感のフィアンティーヌと、濃厚なキャラメルソースはかぼちゃクリームとソフトクリームとも相性がよく、コクを感じられる後味に仕上げました。ルタオ一番人気の「ドゥーブルフロマージュ」とともにお楽しみください。

【商品名】北海道産かぼちゃのミルクパフェ

【価 格】\1,188（税込）

■【10月15日～21日までの期間限定販売】ドゥ クレムール

ドゥ クレムールまるでケーキのような進化形クリームパン。

中の2層クリームは、ルタオ特製生クリームや北海道産練乳を使用したフロマージュクリーム、マスカルポーネを合わせたなめらかなカスタードクリームを使用。ミルキーでコク深い味わいを演出します。しっとりもっちりのパンの表面には、ホロリとくずれるやわらかなクラムで包んだクリームパンです。

【商品名】ドゥ クレムール

【価 格】\500/個（税込）

■【季節限定の装い】ラングドシャアソート オータム

ラングドシャアソート オータムラングドシャアソート オータム 18枚入小樽色内通りフロマージュのチーズとミルクの詰め合わせ。

人気のラングドシャアソートが秋の装いで登場。マスカルポーネやクリームチーズを使用した「フロマージュ」とコクのあるミルク風味のチョコレートをくちどけの良いサックリとしたチーズ生地でサンドした「フロマージュミルク」をお楽しみいただけます。

【商品名】ラングドシャアソート オータム

【価 格】 18枚入 \2,376（税込）

26枚入 \3,348（税込）

小樽洋菓子舗ルタオについて

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。

店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Northern Sweets Manner」（北の国に生きる人々の、 お菓子を楽しむ流儀をお届けする）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

小樽洋菓子舗ルタオ公式HP：https://www.letao-brand.jp/

小樽洋菓子舗ルタオ公式インスタグラム：https://www.instagram.com/letao_official/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業株式会社ケイシイシイは「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。