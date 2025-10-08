戦乱の熱さは、浜焼きの上で！「磯丸水産」ｘ『三国志：戦乱』　　コラボキャンペーン開催

キャンペーン概要

実施期間：2025年10月10日（金）～11月9日（日）を予定※1

実施店舗：磯丸水産30店舗

東京都（18店舗）：池袋西口店・池袋西口2号店・池袋サンシャイン通り店・池袋東口店・渋谷宇田川町店・渋谷道玄坂店・代々木店・西新宿7丁目店・歌舞伎町東通り店・新宿3丁目店・西新宿1丁目3号店・上野6丁目店・上野仲町通り店・神田北口店・秋葉原店・立川北口大通り店・町田店・町田2号店

神奈川県（5店舗）：横浜西口南幸店・桜木町駅前店・横浜鶴屋町店・横浜五番街店・武蔵小杉南口店

埼玉県（2店舗）：所沢店・東武川越店 宮城県（2店舗）：一番町店・仙台名掛丁店

関西圏（3店舗）：天満駅前店・天王寺北口店・三宮駅前店

詳細：https://isomaru.jp/news/2679/

※1：「戦乱セット」の配布数が上限に到達次第、キャンペーンも終了となります。

コラボ企画概要

１.「三国志：戦乱」のアプリをダウンロードし、実施店舗にて指定の画面を提示すると

「戦乱セット（交換コード※2入りコースター付）」を合計1,500セットをプレゼント！

*無くなり次第終了となります。お一人様1セット限り、税抜1,000円以上のご飲食いただいた方、

指定のゲーム画面を提示した方が対象です。

※2：交換コードをゲーム内で入力するとスペシャルアイテムがもらえます。

「戦乱セット（交換コード入りコースター付）」「蟹味噌甲羅焼」1個＋ドリンク3種から1品選択

注文時にスタッフへ提示する画面：官府

※初めてプレイされるユーザーの方は、チュートリアルに従って進み、「官府」の画面を表示し店員に提示してください。

２.Amazonギフト券が抽選で当たる【X】キャンペーン

◆アカウントフォロー＆リポストキャンペーン

参加条件：三国志戦乱（@sangokusenran）と磯丸水産（@isomaru_suisan_）をフォローして

対象の投稿をリポスト

プレゼント内容：抽選でAmazonギフト券「1000円分」を7名様にプレゼント

期間：11月9日（日）まで

◆シェアキャンペーン

参加条件：期間中、「戦乱セット」もしくは磯丸水産で店内装飾を撮影し、#磯丸水産、#三国志戦乱をつけて投稿

プレゼント内容：抽選でAmazonギフト券「1000円分」を5名様にプレゼント

期間：11月9日（日）まで ※「戦乱セット」の配布数が上限に到達次第こちらのキャンペーンは終了いたします。

◆磯丸水産での食事代還元企画

参加条件：期間中、「戦乱セット」もしくは磯丸水産で店内装飾を撮影し、#磯丸水産、#三国志戦乱をつけて投稿、グーグルフォームで情報入力

プレゼント内容：磯丸水産でのご飲食代（上限1万円分）を10名様にプレゼント

期間：11月9日（日）まで ※「戦乱セット」の配布数が上限に到達次第こちらのキャンペーンは終了いたします。

詳細は、三国志戦乱の公式Ｘ@sangokusenranをご確認ください。

３.ゲーム内キャンペーン内容

１.コラボ期間限定ログインボーナス

２.コラボ期間限定ミニゲーム（一筆書き

上記2つの報酬として三国志戦乱ｘ磯丸水産コラボアイコンをプレゼント

３.「戦乱セット」のコースターにある【交換コード】を入力するとスペシャルアイテムがゲットできます。

三国志：戦乱とは

『三国志戦乱』とは、RASTAR GAMESが提供する、三国志時代を舞台にしたリアルタイムストラテジー（RTS）ジャンルの戦略シミュレーション

ゲームです。

プレイヤーは一国の君主となり、美麗な3Dマップ上で内政・武将育成・領土拡大を行い、他のプレイヤーと同盟を組んで天下統一を目指します。

損失ゼロでの武将レベル入れ替えシステムや村莊・職業システムなど、負担軽減と自由度を両立させるシステムが特徴です。

三国志：戦乱【X】

https://senran.onelink.me/MDrc/nam9eitz

三国志：戦乱【ストア】

https://senran.onelink.me/u7SA/yuyx3muo

磯丸水産について

目の前で焼ける楽しさ！名物磯丸焼き！海辺の磯料理屋の楽しさを、駅前で気軽に体験できる海鮮居酒屋です。水槽から引き揚げたばかりの活貝や、一番人気の蟹味噌甲羅焼や魚介を目の前で焼きながら楽しめます。新鮮なお刺身や一品料理もご用意しております。丼ぶりや定食も充実した女性のお客様にも人気のお店です！一部店舗でランチ販売やデリバリー、テイクアウトも実施しております。

磯丸水産公式サイト：https://isomaru.jp/

磯丸水産公式インスタグラム

最新情報やメニュー情報を配信中！

＠isomarusuisan_official

磯丸水産公式「X」（旧：ツイッター）

最新情報ポスト中！

＠isomaru_suisan_

SFPホールディングス概要

日本を豊かにする「食」の専門店集団を目指す

当社は「時流を先見した【こだわり】の限りなき追求」という経営理念のもと、「日本を豊かにする【食】の専門店集団を目指す」というビジョンを掲げ、専門性の高いお店をひとつひとつ丁寧に出店しております。当社が考える専門店とは料理が専門的であるということにとどまらず、スタッフ全員が料理やサービスに誇りをもち、お客様に喜びと感動を提供することにこだわり続けるお店です。当社グループは、鮮魚・活貝を名物とする「磯丸水産」、鶏料理をメインとした「おもてなしとりよし」、「鳥良商店」、手間ひまかけた料理をお手頃価格で楽しめる町鮨「とろたく」などの業態を中心に、主に首都圏・関西圏において店舗展開しております。

【会社概要】

社名：SFPホールディングス株式会社

本社所在地：東京都世田谷区玉川二丁目24-7

萩原第二ビル8階

代表取締役：佐藤 誠

事業内容：飲食店の経営

設立： 1984年

ホームページ：https://sfpdining.jp/